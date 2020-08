Vào nghĩa trang “phê” ma túy vẫn bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Thông, Hùng và Duy (từ trái sang) tại cơ quan điều tra

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Duy (SN 1988, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn), Lê Tử Hùng (SN 1978, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1), về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và Nguyễn Chí Thông (SN 1989, tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 4/8/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an thị trấn Tây Sơn, công an các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây phát hiện tại khu vực nghĩa trang, thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Tây Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Duy và Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3 viên hồng phiến có khối lượng 0,2908 gam.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Đấu tranh mở rộng vụ án, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến khoảng 10h30 cùng ngày, Công an huyện Hương Sơn đã bắt khẩn cấp Nguyễn Chí Thông, thu giữ 27 viên hồng phiến có khối lượng 2,5882 gam cùng một số tang vật có liên quan.

Nguyễn Chí Thông khai, số ma túy trên mua về để sử dụng và bán lại cho người khác kiếm lời.

Trung Dương