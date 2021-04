Vào tù ra tội vẫn tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma tuý

Nguyễn Văn An giấu ma túy trong người, sau đó đi đến khu vực đường Nguyễn Trung Thiên, thuộc phường Tân Giang, thì bị tổ công tác Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn An tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 10h10 phút ngày 13/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tổ công tác Công an TP Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Văn An (SN 1984, trú tại tổ 7, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) có biểu hiện nghi vấn.

Dù cố ý trốn chạy nhưng An vẫn bị lực lượng trinh sát thuộc Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 mẫu giấy bạc, bên trong có chứa 0,1404 gam heroin.

Qua đấu tranh, An khai nhận: do bản thân nghiện nên đã mua số ma túy nói trên để sử dụng dần thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Được biết, Nguyễn Văn An đã có 2 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi gây rối đánh nhau, 1 tiền sự về tàng trữ vận chuyển mua bán chất ma túy.

Ngoài ra, năm 2009, An bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng; năm 2013, bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Sau khi có đầy đủ bằng chứng, tài liệu, ngày 20/4, Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn An về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thạch Thảo