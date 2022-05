Vây bắt lái xe Kia Morning chở 5kg ma túy đá trên QL 1 ở Hà Tĩnh

Kiểm tra phía sau cốp xe ô tô, các lực lượng phối hợp của Hà Tĩnh thu giữ 1 túi xách chứa 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá với trọng lượng 5kg.

Video vây bắt đối tượng.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT 322P với các đường dây mua bán, vận chuyển các chất ma túy từ Lào vào địa bàn Hà Tĩnh, lực lượng BĐBP tỉnh và Công an tỉnh đồng phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 5kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Lực lượng chức năng khám xét phương tiện.

Theo đó, vào lúc 13h ngày 10/5, trên QL 1 tuyến tránh Nghi Xuân - TX Hồng Lĩnh đoạn xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân), lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh và PC 04 - Công an Hà Tĩnh đồng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Xuân, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành ngăn chặn xe ô tô Kia Morning biển kiểm soát 37A – 271.66, do đối tượng Hoàng Nghĩa Hưng (SN 1972, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển với nhiều nghi vấn về vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong túi xách màu nâu này...

... chứa 5kg ma túy đá

Tiến hành kiểm tra phía sau cốp xe ô tô, các lực lượng phối hợp phát hiện, thu giữ 1 túi xách màu nâu, bên trong chứa 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 5kg.

Đối tượng Hoàng Nghĩa Hưng cùng tang vật vụ án.

Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng Nghĩa Hưng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người Lào đưa về địa bàn tỉnh Nghệ An tiêu thụ.

Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Minh Toàn