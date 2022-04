Vì sao khó xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT ở Hà Tĩnh?

Dù các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực, song, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra phổ biến nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự giao thông đường bộ.

Video: Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT dọc QL 1 đoạn qua huyện Cẩm Xuyên.

Là trung tâm của huyện Cẩm Xuyên, trong những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông của thị trấn Cẩm Xuyên từng bước được đầu tư nâng cấp, mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH. Tuy vậy, tình trạng lấn chiếm hành lang các tuyến đường giao thông đang khiến “bộ mặt” đô thị của địa phương này chưa được như kỳ vọng.

Vỉa hè trên tuyến đường ở TDP 9, thị trấn Cẩm Xuyên bị chiếm dụng làm điểm tập kết hàng hóa.

Thực tế, trên các tuyến đường giao thông ở thị trấn Cẩm Xuyên, nhất là các tuyến đường trọng điểm như QL 1, QL 8C hay khu vực tập trung đông dân cư, hiện trạng hành lang ATGT bị chiếm dụng để dựng lều bạt, biển bảng quảng cáo, trưng bày các mặt hàng diễn ra khá phổ biến.

Hiên trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT.

Biển hiệu quảng cáo của quán cơm ở thị trấn Cẩm Xuyên gắn ngay trên cột điện và cột camera an ninh dễ gây sự cố về cháy nổ.

Không chỉ ở thị trấn Cẩm Xuyên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, dựng lều quán, ki-ốt bán hàng hay trưng bày vật tư, hàng hóa, còn diễn ra tại nhiều địa phương khác ở huyện Cẩm Xuyên như: xã Cẩm Hưng, xã Cẩm Thịnh, xã Cẩm Trung, Nam Phúc Thăng hay thị trấn Thiên Cầm…

Thậm chí một số trường hợp, các hộ tự ý “mượn” đất hành lang an toàn để tập kết vật liệu xây dựng. Thậm chí, khi lắp biển bảng quảng cáo vì muốn nổi bật nên đã bố trí thêm hệ thống đèn màu hoạt động bằng điện rồi gắn vào cột điện, cột đèn giao thông, dễ dẫn tới các sự cố về cháy nổ, chập điện.

Vật liệu xây dựng tập kết trái phép, lấn chiếm hành lang ATGT, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên QL 1 đoạn qua xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên).

Trao đổi về vấn đề này, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Xuyên Trần Ngọc Quang cho hay: nhằm đảm bảo trật tự ATGT, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan quản lý đường bộ triển khai nhiều hoạt động để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về hành lang giao thông đường bộ, cũng như tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, việc duy trì liên tục các đợt ra quân xử lý không thường xuyên cùng với tồn tại trong công tác quản lý đất đai từ nhiều năm trước nên hiện nay, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT vẫn còn diễn ra. Trong đó, hành lang một số tuyến đường dù đã được ngành chức năng giải tỏa nhưng một thời gian ngắn sau lại tiếp tục bị chiếm dụng.

Nhiều bảng hiệu quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT trên QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua xã Thạch Đài (Thạch Hà).

Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT cũng diễn ra tại nhiều tuyến đường ở huyện Thạch Hà. Không khó để “điểm tên” những tuyến đường, những khu vực mà việc kinh doanh buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm mất trật tự ATGT, làm mất mỹ quan đô thị như: QL 1 đoạn qua thị trấn Thạch Hà, QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua xã Thạch Đài, tuyến đường tỉnh ĐT.550 đoạn qua các xã Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn…

Việc lấn chiếm hành lang ATGT dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

“Biết rằng, chủ hàng quán dọc các tuyến đường muốn tiếp cận tới nhiều khách hàng nên dựng các biển bảng có màu sắc nổi bật và dựng ngay ra vỉa hè, nhưng như thế sẽ gây hạn chế tầm quan sát của người tham gia giao thông, nhất là tại các ngã ba, ngã tư. Đặc biệt, có nhiều biển báo giao thông đã bị che khuất, mất tác dụng gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông khi qua những điểm này”, anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1990) – tài xế xe khách đường dài, phản ánh.

Lực lượng chức năng TP Hà Tĩnh tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang ATGT trên đường Mai Thúc Loan.

Ghi nhận của Báo Hà Tĩnh cho thấy, nạn lấn chiếm hành lang ATGT không chỉ là tình trạng cục bộ của một hay vài địa phương mà đã trở thành thực trạng chung ở hầu hết các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian qua, các địa phương dù đã có nhiều nỗ lực trong việc bố trí lực lượng nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng khi không có bóng lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang đường bộ lại tái diễn.

Việc giải tỏa hành lang ATGT được các ngành chức năng tiến hành thường xuyên nhưng sau đó lại tái diễn.

Ông Nguyễn Trần Toản – Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông (Sở GTVT Hà Tĩnh) nhìn nhận, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ chưa được xử lý triệt để một phần do ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế; chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm chưa đủ sức răn đe; lực lượng chức năng không có đủ nhân lực, phương tiện và khó khăn về kinh phí mỗi lần ra quân giải tỏa vi phạm. Ngoài ra, một số địa phương xử lý chưa thực sự quyết liệt, công tác vận động tự tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế giải tỏa chưa được thường xuyên.

Việc lập lại trật tự hành lang ATGT trên các tuyến đường là điều hết sức cần thiết

Theo ông Nguyễn Trần Toản, nhằm khắc phục tình trạng vi phạm hành lang đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan quản lý đường bộ lập kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, giải tỏa hành lang ATGT đường bộ. Công việc này sẽ được thực hiện từ tháng 4 tới tháng 7 năm nay.

“Mục tiêu của đợt cao điểm xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo “đường thông hè thoáng”, góp phần giảm thiểu TNGT, từng bước khắc phục, xử lý một số điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ...” - ông Toản thông tin thêm.

Văn Đức