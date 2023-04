Vụ bấm được liên tiếp 4 “biển số đẹp”: Đình chỉ công tác phó trưởng công an xã

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ trong thời gian 2 tháng để phục vụ công tác điều tra, xác minh do có liên quan đến vụ việc 4 biển số xe máy đẹp được bốc liên tiếp trong 1 ngày…

Cụ thể, sau khi vào cuộc xác minh, bước đầu Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ - người được giao nhiệm vụ phụ trách thủ tục đăng ký, bấm số biển số xe máy tại Công an xã đã thực hiện không đúng một số quy trình theo quy định đăng ký, cấp biển số.

Một trong bốn biển số đẹp cấp cho các xe máy được vợ chồng anh Phát bấm trong 1 ngày.

Trong ngày 1/4, lực lượng nghiệp vụ liên quan của Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc 4 biển số xe được bấm trong 1 ngày thuộc về 4 chiếc xe do vợ chồng anh Trương Tấn Phát (SN 1991) và chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1989) đứng tên.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, vợ chồng anh Phát bấm được 4 biển số xe đẹp gồm xe máy hiệu Suzuki RGV120 biển số 60B6-888.89; xe SH150i biển số 60B6-888.86; biển số 60B6-888.88 và biển số xe 60B6-888.68 được cấp cho 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Trong số 4 chiếc xe trên, anh Phát đứng tên mua 2 chiếc, còn 2 chiếc do vợ của anh này đứng tên.

Theo Báo CAND