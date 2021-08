Vụ ném “bom xăng” vào nhà cán bộ công an ở Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 2 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại TDP 3, thị trấn Đức Thọ) và Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) về tội đe dọa giết người.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Đình Lực

Sáng ngày 3/7/2021, Công an huyện Hương Sơn nhận được tin báo về việc tại thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn xẩy ra vụ ném bom xăng vào nhà người dân.

Sau khi nhận được tin báo, nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến tâm lý cuộc sống của người dân nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời chỉ đạo phân công lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ tổ chức xác minh thu thập tài liệu, khoanh vùng các đối tượng.

Chỉ trong 48 giờ, lực lượng công an đã xác minh 3 đối tượng gồm: Lê Văn Hoàn, Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành, đã thực hiện vụ ném bom xăng nói trên.

Phan Đăng Thành tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn

Theo tài liệu cơ quan điều tra, do mâu thuẫn trong việc đơn thư của mình không được giải quyết như ý muốn nên Lê Văn Hoàn (SN 1989, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ) có thù tức với anh N.V.C - cán bộ Công an huyện Đức Thọ. Hoàn đã nhiều lần gọi điện và có lời nói đe dọa “sẽ xử lý theo luật rừng”, “chém” hoặc cảnh cáo anh N.V.C “giữ mạng của mình”.

Để thực hiện mục đích của mình, Hoàn đã nhiều lần theo dõi để chặn đánh anh C. nhưng không được nên sau đó đã thuê Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại TDP 3, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) với giá 4 triệu đồng để chặn đánh anh C.

Lê Văn Hoàn đã bị khởi tố trước đó về tội đe dọa giết người

Do không thực hiện được việc chặn đánh anh C. nên Hoàn chỉ đạo Lực và Thành chuyển sang phương án ném bom xăng vào nhà anh C. (ở thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) nhằm đe dọa, dằn mặt anh C.

Hoàn, Lực và Thành đã nhiều lần bàn bạc, trực tiếp đi đến nhà anh C. để theo dõi, đồng thời Lực cùng Thành tiến hành mua, chế tạo bom xăng để ném vào nhà anh C.

Sau khi chuẩn bị các phương án, đến rạng sáng ngày 3/7/2021, Lực điều khiển xe mô tô chở Thành mang theo 3 chai bom xăng đã chuẩn bị từ trước đi lên nhà anh C. rồi Lực ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn, còn Thành dùng bật lửa châm ném 3 quả bom xăng vào nhà anh C., tạo thành 3 điểm cháy ở lối xuống tầng hầm sân nhà, phía trên mái che và phía sau vườn rau sát cạnh nhà.

Sau khi thực hiện xong việc ném bom xăng thì Lực gọi điện thông báo cho Hoàn biết việc ném bom xăng đã xong. Hoàn hẹn gặp Lực để nhận số tiền còn lại mà Hoàn đã thuê. Số tiền mà Lực đã nhận từ Hoàn thuê để ném bom xăng thì Lực và Thành đã cùng nhau tiêu xài hết.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàn về tội đe dọa giết người.

Lê Văn Hoàn từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cướp giật tài sản. Lưu Đình Lực có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh N.V.C là người được lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ phân công giải quyết đơn thư của Lê Văn Hoàn. Sau khi tiến hành giải quyết theo trình tự pháp luật và thông báo trả lời đơn thư cho Hoàn nhưng đối tượng này không thỏa mãn với mong muốn cá nhân nên đã thù tức với anh C. Để thực hiện được hành vi trả thù, Hoàn đã thuê Lực và Thành ném bom xăng vào nhà anh C. như đã nêu trên.

Ánh Dương