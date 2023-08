Vũ Quang tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là dịp để thôn 3, xã Ân Phú (Vũ Quang - Hà Tĩnh) tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 8/8, thôn 3, xã Ân Phú tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện Vũ Quang. Đại diện Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang và đông đảo người dân địa phương cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thôn 3 có 92 hộ, 348 nhân khẩu. Hiện, thôn đã thành lập được 6 tổ liên gia tự quản về ANTT. Thời gian qua, hoạt động của các tổ liên gia đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Từ các nguồn tin của các tổ trưởng tổ liên gia, công an viên kịp thời tham mưu cho Ban công tác mặt trận thôn tổ chức giải quyết các vụ tranh chấp nhỏ, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT; tuyên truyền, vận động con em chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, đảm bảo ANTT.

Thời gian tới, thôn 3 tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT gắn với việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tại địa phương. Trong đó, tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến biểu dương những thành tích, kết quả trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, Nhân dân thôn 3 thời gian qua.

Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm... nhằm hỗ trợ lực lượng công an kịp thời đấu tranh xử lý; gắn kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác của địa phương.

Ban Chỉ đạo 138 huyện cần chỉ đạo các các địa phương tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” một cách chu đáo, thiết thực. Qua đó, lan toả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn huyện.

Tại ngày hội, Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho cán bộ và Nhân dân thôn 3...

... UBND huyện Vũ Quang tặng giấy khen cho cán bộ, Nhân dân xã Ân Phú và ông Nguyễn Tiến Cảnh - công an viên thôn 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Dịp này, Công an huyện Vũ Quang cũng đã trao ba suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ân Phú.

Chung Hoàn