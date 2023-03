Vừa cai nghiện trở về lại tiếp tục “sa chân” vào ma tuý

Tổ công tác 238 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thạch Hà vừa phát hiện, bắt giữ Dương Anh Đức (SN 1982, TDP 6, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Video: Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Dương Anh Đức

Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 15/2/2023, Tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Đối tượng Dương Anh Đức tại cơ quan công an

Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường ĐT.550 (thuộc địa phận thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) thì phát hiện xe taxi hãng Lam Hồng có biển kiểm soát 38E-001.08 lưu thông theo hướng từ TP Hà Tĩnh lên huyện Hương Khê có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận người điều khiển xe là Nguyễn Văn Chung (SN 1976, trú tại thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) - tài xế hãng taxi Lam Hồng; người ngồi ở hàng ghế sau là Dương Anh Đức (SN 1982, trú tại trú tại TDP 6, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh).

Tổ công tác phát hiện tại vị trí ghế ngồi của Dương Anh Đức có 1 gói ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Tại thời điểm phát hiện, Dương Anh Đức xác nhận đó là ma tuý tổng hợp dạng đá.

Tang vật thu giữ là ma túy tổng hợp dạng đá.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa đối tượng Dương Anh Đức về trụ sở Công an huyện Thạch Hà làm việc. Tại cơ quan công an, Dương Anh Đức khai nhận số ma túy trên do Đức mua của một người không quen biết qua mạng xã hội mang về cất để sử dụng.

Được biết, Dương Anh Đức là đối tượng nghiện ma tuý vừa từ trại cai nghiện bắt buộc trở về địa phương hồi tháng 9/2022; từng có 1 tiền án, 7 tiền sự liên quan đến các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, trộm cắp tài sản, ma tuý.

Cơ quan Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Hùng - Nga Nguyễn