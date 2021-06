Vừa mãn hạn tù, lại “xộ khám” vì ma tuý

Đường Thanh Sang (SN 1990, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa ra tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nay lại “xộ khám” vì ma tuý.

Đường Thanh Sang (ảnh nhỏ) và tang vật bị thu giữ.

Vào khoảng 17 giờ ngày 2/6/2021, tại khu vực đường Xô viết Nghệ Tĩnh, lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang Đường Thanh Sang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói ni lông nhỏ, bên trong chứa 0,3778g Methamphetamine (ma tuý đá).

Mở rộng điều tra, Công an huyện Can Lộc tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sang, qua đó, thu giữ thêm 4 gói ni lông nhỏ bên trong chứa 1,5090g Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận mua số ma tuý trên về nhà cất giấu để sử dụng dần.

Được biết, Đường Thanh Sang từng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vừa mãn hạn tù tháng 1/2021.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đường Thanh Sang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và tiếp tục điều tra, mở rộng.

Anh Đức