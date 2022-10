Vừa ra tù đã bị “sa lưới” vì tội trộm cắp tài sản

Vụ việc nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 tại Công ty CP Công nghệ Việt Á bị phanh phui từ cuối tháng 12/2021. Liên quan đến vụ án này, ngày 25/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 5 bị can.