Xe tải “lùa” xe 7 chỗ cày bay dải phân cách trên QL 1A

Vụ va chạm trên QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) khiến cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng, 1 cột đèn chiếu sáng và 3 tấm bê tông trên dải phân cách cứng cũng bị đâm gãy.

Lúc 14h hôm nay (27/3), xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner mang BKS 38A – 067.xx4 do tài xế Nguyễn Văn Đ. (TP Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc – Nam. Khi tới địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, phương tiện này vượt xe tải mang BKS 37C - 133.xx do tài xế Lê Văn Cận (huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm lái, chạy cùng chiều.

Do có 1 ô tô chở vật liệu xây dựng chạy phía trước nên tài xế xe 7 chỗ đánh lái để tránh, dẫn tới phương tiện này di chuyển loạng choạng giữa đường. Phát hiện sự việc, tài xế xe tải BKS 37C - 133.xx cố gắng phanh nhưng do khoảng cách gần nên đã tông vào đuôi xe 7 chỗ và đẩy phương tiện này đi xa.

Cả 2 phương tiện đã tông vào dải phân cách và cột điện chiếu sáng trên QL 1A rồi mới dừng lại. Vụ TNGT may mắn không gây thương vong về người.

Tuy nhiên, cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng, trong đó xe 7 chỗ bị nát cả phần đuôi và phần đầu xe.

1 cột đèn chiếu sáng cùng 3 tấm bê tông dải phân cách cũng bị hư hỏng sau vụ tai nạn.

Vụ TNGT khiến giao thông ở cả 2 hướng qua khu vực này bị ảnh hưởng. Các phương tiện đều phải giảm tốc độ từ xa để di chuyển qua đây.

Nhận tin báo về sự việc, Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Can Lộc tổ chức phân luồng giao thông, điều tra làm rõ sự việc.

Văn Đức