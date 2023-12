Xe xếp thành hàng, hết cảnh ùn tắc trước cổng trường học ở Vũ Quang

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông, nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.

Trước đây, đoạn đường trước Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ thường xuyên bị ùn tắc do hàng quán bày bán và người dân chen lấn để tìm đón con em mình. Nay thay vào đó, các phụ huynh đến đón con đã đỗ xe thành hàng ngang sát mép đường, tạo thành hàng lối ngay ngắn, thẳng tắp. Đó là thành công bước đầu từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do Đoàn xã Quang Thọ phối hợp với nhà trường và Công an xã triển khai.

Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ ngăn nắp, nền nếp hơn khi có mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Bí thư Đoàn xã Quang Thọ Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: “Mô hình nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và các bậc phụ huynh về ý thức chấp hành giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông và đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự tại cổng trường học. Để triển khai mô hình, Đoàn xã cùng nhà trường, Công an xã quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, qua hệ thống liên lạc điện tử của nhà trường và tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhờ đó, cổng trường học hiện nay đã “hoá giải” được tình trạng ùn tắc”.

Được biết, ngoài Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ, Đoàn xã Quang Thọ cũng đã triển khai mô hình tại Trường Mầm non Hương Quang. Bước đầu, mô hình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, thực hiện nghiêm túc từ phụ huynh và nhà trường.

“Mô hình cổng trường an toàn giao thông” phát huy hiệu quả rõ nét trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học.

Đón con học tại Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ, anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Trước đây, phụ huynh đưa đón con lộn xộn, mạnh ai nấy đậu khiến lòng đường ách tắc. Còn bây giờ thì chỉ cần đến sớm, xếp hàng theo sự hướng dẫn của nhà trường là có thể nhanh chóng đón con về nhà”.

Không chỉ anh Tuấn mà nhiều phụ huynh khác cũng vô cùng thích thú và hài lòng về mô hình này của Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ. Nếu có phụ huynh nào để xe sai vị trí sẽ ngay lập tức được các thầy cô lẫn phụ huynh khác nhắc nhở và sắp xếp lại cho đúng hàng. Lâu dần, việc làm này đã tạo ra nét đẹp văn hóa xếp hàng trong chính những bậc phụ huynh.

Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn trước khi vào đón con tại Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang.

Từ đầu năm học 2023 - 2024, chị Nguyễn Thị Nguyệt không còn phải vất vả mỗi lần đến đón con tại Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang. Bởi giờ đây, vào mỗi buổi sáng hay cuối giờ học, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường đã được cải thiện tích cực. Phụ huynh đưa, đón con tại đây đều đỗ xe ngay ngắn tại cổng trường, lề đường, không có hiện tượng chen lấn, đỗ xe giữa đường. Đặc biệt, khi đến đón con, tất cả phụ huynh đến sớm đều đỗ xe thành một hàng, rất trật tự, đẹp mắt.

Để có được kết quả trên, ngoài việc yêu cầu phụ huynh và học sinh ký cam kết về tuân thủ pháp luật an toàn giao thông, Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang cùng tổ chức Đoàn thị trấn ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, yêu cầu phụ huynh xếp hàng ngay ngắn tại khu vực định sẵn trước cổng trường khi đón con em.

Huyện đoàn Vũ Quang sẽ triển khai đồng loạt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên toàn huyện trong thời gian tới.

Bí thư Đoàn thị trấn Vũ Quang Lê Tiến Dũng thông tin: "Có những phụ huynh theo thói quen chạy thẳng vào tận cổng trường, nhưng thấy những dãy xe được xếp thẳng dọc hai bên đường và được sự hướng dẫn của giáo viên, Đoàn Thanh niên, Công an xã nên đã tự giác quay xe ra và xếp ngay ngắn. Ai cũng cảm thấy vui vì biết việc làm này giúp họ thuận tiện hơn trong việc đưa, đón con và đảm bảo an toàn cho con em mình. Nhiều phụ huynh còn lấy điện thoại ghi lại hình ảnh đẹp này để chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Chúng tôi rất phấn khởi trước hiệu quả mà mô hình đem lại".

Anh Nguyễn Đức Anh - Bí thư Huyện đoàn Vũ Quang cho biết: “Việc xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang, Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ, Trường Mầm non Hương Quang đã thấy rõ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông xảy ra khi tan học và giảm thiểu các vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai đồng loạt mô hình này tại các trường học trên toàn huyện để góp phần giải quyết tình trạng lộn xộn, ách tắc giao thông trước cổng trường và tạo nét văn hoá khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hoá con người Vũ Quang trong giai đoạn mới”.

