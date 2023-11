Xử lý 289 thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Sau hơn 1 tháng ra quân, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 289 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Video: Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm

Mặc dù vào đầu các năm học mới, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp chính quyền địa phương, ngành giáo dục, các trường học tổ chức nhiều đợt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các lứa tuổi thanh, thiếu niên. Thế nhưng, hiện nay tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra khá nhiều.

Không khó để gặp tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ như thế này.

Để phòng, tránh các vụ tai nạn thương tâm, Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý vi phạm của thanh, thiếu niên về trật tự ATGT.

Cùng với đó, thông qua các tin báo của người dân, hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT đã phối hợp với công an cơ sở, công an các đơn vị, địa phương phát hiện, xử lý nhiều trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Các phương tiện thanh, thiếu niên sử dụng thường tháo hết gương chiếu hậu, độ thêm một vài bộ phận, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn khi lưu thông.

Chỉ tính từ đầu tháng 10/2023 đến nay, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 289 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ (trong đó có 212 trường hợp thanh, thiếu niên từ 14 tuổi đến 20 tuổi). Lực lượng chức năng đã tạm giữ 197 xe mô tô, xe máy điện, xử phạt hơn 300 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô... tham gia giao thông.

Cá biệt có những trường hợp thanh, thiếu niên khi thấy lực lượng chức năng làm việc thì cố tình rồ ga, trêu đùa các tổ công tác.

Số thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ chủ yếu là học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Trung tá Dương Thị Hồng Ngân – Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Việc xử lý các thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ được lực lượng Công an TP Hà Tĩnh duy trì thường xuyên và quyết liệt. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2023, đơn vị sẽ thực hiện nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đối với nhóm trường hợp này. Bên cạnh quyết liệt xử lý, chúng tôi còn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị gửi thông báo về chính quyền địa phương, công an các xã, phường và trường học nơi có những trường hợp vi phạm để có biện pháp phối hợp, giáo dục quản lý.

Đối với những thanh niên “ngổ ngáo”, vi phạm nhiều lần, chúng tôi tập hợp hồ sơ phối hợp công an xã, phường để có biện pháp quản lý chặt chẽ và kiên quyết xử lý bằng các chế tài nghiêm khắc hơn nếu tiếp tục tái phạm”.

V.V