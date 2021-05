Xử phạt 2 trường hợp live stream trên facebook xúc phạm lực lượng công an ở Hà Tĩnh

Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, 2 trường hợp bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng.

Chiều ngày 31/5, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Công an huyện Kỳ Anh triệu tập L.V.Th. và H.H.L. về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 1/4/2021, đơn vị thi công đường du lịch biển Kỳ Tiến – Kỳ Xuân tiến hành cắm mốc dự án tại khu vực Đồng Muông, thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh) để triển khai xây dựng. Quá trình triển khai cắm mốc, lực lượng Công an xã Kỳ Tiến đã có mặt tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, L. V. Th. (SN 1972, trú tại xã Kỳ Tiến) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân Thanh Lê phát trực tiếp phản ánh tình hình, diễn biến sự việc tại khu Đồng Muông.

Đồng thời, L. V. Th. đã đưa điện thoại cho H. H. L. (SN 1976, trú tại xã Kỳ Tiến) sử dụng để phát trực tiếp với nội dung: “Công an xã Kỳ Tiến đây nì, đưa người về để phá hoại tài sản của dân, cho người, đưa người áp đặt làm, chôn cột mốc bê tông trên ruộng của thôn Hưng Phú”; “Anh Trần Ngọc Hùng – Công an xã Kỳ Tiến hôm nay đưa người về phá hoại tài sản của người dân, đào lúa, đào má; mọi người chia sẻ đi”.

Đến tối ngày 2/4, L. V. Th. nhận thấy thông tin mình đăng tải là sai sự thật, không có căn cứ nên đã xóa nội dung phát trực tiếp.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, L. V. Th. và H. H. L. đều thừa nhận hành vi vi phạm nói trên.

Hành vi vi phạm “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” của L. V. Th. và H. H. L. được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với L. V. Th. và H. H. L. mỗi người 5 triệu đồng.

T.V