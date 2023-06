Xử phạt 46 triệu đồng với tài xế vi phạm nồng độ cồn, không có bằng lái

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với 1 trường hợp điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.

Đội CSGT-TT Công an TX Hồng Lĩnh kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Đổng Chi.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 26 phút ngày 20/5/2023, tại đường 3/2 đoạn giao với đường Ngô Đức Kế, Công an TX Hồng Lĩnh tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô biển kiểm soát 37A-333.xx do anh N.X.B (SN 1998, trú tại khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TX Hồng Lĩnh phát hiện trong hơi thở của anh N.X.B có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (0,489 mg/l) và không có giấy phép lái xe.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TX Hồng Lĩnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.X.B về những hành vi trên.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã ký Quyết định số 1236/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với anh N.X.B, số tiền 35 triệu đồng do có hành vi điều khiển ôtô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ vượt quá quy định theo Điểm a, Khoản 10, Điều 5 - Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; phạt số tiền 11 triệu đồng về hành vi “Không có giấy phép lái xe” theo quy định tại Điểm b, Khoản 9 - Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng mức tiền phạt đối với anh N.X.B là 46 triệu đồng.

N.G