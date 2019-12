Kinh hoàng đường điện tại khu tái định cư phường Kỳ Long

Cọc điện làm bằng gỗ tạm bợ, đường dây điện rối bời, múi dây điện “trơ xương” nằm bên vệ đường là cảnh tượng hãi hùng tại một số tuyến đường thuộc tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo được đưa vào cấp cứu tại khoa Chấn thương, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh (Ảnh tư liệu)

Người dân sống quanh khu vực thôn Tân Long, phường Kỳ Long vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố vào gần trưa 27/11.

Khi đó, em Nguyễn Thị Thanh Thảo - học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quảng Chí (trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) trên đường đi học về, băng qua khu vực trên thì bị điện giật, bất tỉnh, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Khoa Chấn thương, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân chỉ cho phóng viên khu vực nơi em Nguyễn Thị Thanh Thảo bị điện giật vào ngày 27/11

Kể lại phút giây kinh hoàng cứu cô bé thoát khỏi tử thần, bà Nguyễn Thị Hành (Tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Long) cho biết: “Đoạn đường này thường xuyên có nhiều em học sinh cấp 3 từ phường Kỳ Thịnh đi học qua.

Trước khi tai nạn xảy xa, đường dây điện bị quấn vào dây thép gai. Hôm đó, tôi nghe tiếng kêu thất thanh chạy ra thì thấy con bé bị điện giật hút hẳn người vào hàng rào sắt. Tôi đã lấy một thanh gỗ dài để cứu cháu. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ”.

Hệ thống điện hạ thế là nơi các hộ dân dẫn nối các đường điện sau công tơ

Theo bà Hành, cách điểm xảy ra vụ việc đó vài chục mét, trước đó, một đường điện tự kéo khác cũng gây chết 2 con bò thả rông.

Theo tin từ BVĐK Hà Tĩnh cho biết: Bệnh nhân Thảo nhập viện trong tình trạng bị điện giật bỏng hai vùng mông mức độ 3, các bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lớp da bên ngoài. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Những múi điện trơ lõi nhôm...

Một số người dân sống quanh khu vực này cho biết, lâu nay luôn tái diễn việc một số hộ dân làm trang trại cách đó vài km tự ý mua dây điện, dựng cột để kéo điện từ khu tái định cư của tổ dân phố Tân Long về nhà.

Chính vì tự phát nên mọi thứ rất tạm bợ, các cột gỗ, cành cây được dùng để mắc dây điện, trong đó nhiều cột đã bị mục nát, gãy đổ thường xuyên, khiến cho nhiều đường dây điện bị võng xuống, chồng chéo lên nhau. Nhiều nơi điện kéo thấp ngang qua đường ảnh hưởng đến người và phương tiện giao thông khi qua đây và kinh hoàng nhất là dây điện còn trơ lõi kim loại ra ngoài.

Cột điện bằng gỗ nằm ngổn ngang bên vệ đường

Chủ tịch UBND phường Kỳ Long Nguyễn Văn Chung cho biết: “Đường dây điện do các hộ gia đình làm trang trại tự kéo từ trụ điện hạ thế tại khu tái định cư tổ dân phố Tân Long về để sử dụng. Việc này do điện lực quản lý. Về mặt quản lý nhà nước, chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân. Thời gian tới, phường sẽ phối hợp với ngành điện siết chặt quản lý đối với những hộ dân có đường điện xuống cấp gây mất an toàn”.

Ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết: “Sự việc xảy ra vừa qua rất đáng tiếc, do đường dây khách hàng tự kéo điện về để dùng trong trang trại. Ngay sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã cử cán bộ xuống trực tiếp hiện trường rà soát lại tất cả các đường dây do người dân đấu nối. Thời gian tới, chúng tôi kiên quyết cắt, không bán điện cho những hộ dân có đường dây không đảm bảo an toàn trên địa bàn”.

Thu Trang- Anh Tấn