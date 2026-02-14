Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quà Tết cho bệnh nhân nặng, đối tượng bảo trợ xã hội

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, trao hàng trăm suất quà cho bệnh nhân, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.
Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Tại BVĐK tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong các bệnh nhân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm công tác trực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
