Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quà Tết cho bệnh nhân nặng, đối tượng bảo trợ xã hội

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, trao hàng trăm suất quà cho bệnh nhân, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

bqbht_br_bv1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền 200 triệu đồng. Trong ảnh: Đoàn chúc tết, cán bộ, y bác sỹ BVĐK tỉnh.
image.jpg
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ, động viên tinh thần các bệnh nhân đang điều trị, đặc biệt là những bệnh nhân chạy thận định kỳ. Những lời chúc Tết chân tình, những cái bắt tay ấm áp đã tiếp thêm động lực để người bệnh vững tin hơn trong hành trình điều trị.
bqbht_br_bv2.jpg
Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; gia đình anh Phan Bá Lợi (TP Hồ Chí Minh); đại diện Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội; anh Bùi Giang Nam - Công ty Cổ phần Đại Nam gửi những phần quà, chúc các bệnh nhân vượt lên khó khăn, bệnh tật.
bqbht_br_bv5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ân cần hỏi thăm sức khoẻ, động viên tinh thần người bệnh.
bqbht_br_bv4.jpg
Các phần quà là động lực để người bệnh thêm niềm tin, hi vọng.

Tại BVĐK tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong các bệnh nhân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm công tác trực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

bqbht_br_bv19.jpg
bqbht_br_bv16.jpg
bqbht_br_bv13.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
bqbht_br_z7533700162982-003573dc3cb60bca7697b5d7ab7bc991.jpg
Các đồng chí trong đoàn chúc Tết cán bộ, nhân viên trung tâm và các cụ, các mẹ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.
bqbht_br_bv14.jpg
Theo báo cáo của trung tâm, phần lớn các cụ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn người thân chăm sóc, nuôi dưỡng. Đặc biệt, có 30 cụ thuộc diện tàn tật đặc biệt nặng.
bqbht_br_bv15.jpg
Trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 133 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội.
bqbht_br_bv20.jpg
Đây là hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự đồng hành của chính quyền địa phương, góp phần động viên người bệnh thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống.
bqbht_br_bv17.jpg
Phát biểu chúc mừng năm mới, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chúc sức khỏe các cụ, các mẹ; bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

