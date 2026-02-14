Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quà Tết cho bệnh nhân nặng, đối tượng bảo trợ xã hội

Quy định mới về điều kiện mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội 10/02/2026 08:17 Chính phủ sửa đổi, bổ sung về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội cũng như trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Các quy định mới đã bắt đầu có hiệu lực.

Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 09/02/2026 08:36 Nhiều bệnh nhân ở Hà Tĩnh mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài ở các cơ sở y tế đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả ở mức lớn đã khẳng định điểm tựa bền vững cho người dân.

[Motion Graphics] Những trường hợp bị cưỡng chế thuế theo quy định mới nhất 2026 09/02/2026 06:06 Từ 1/7/2026, có nhiều trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định mới.

Niềm vui nhân đôi của cán bộ hưu trí trước thềm tết Nguyên đán 07/02/2026 14:05 71.751 người Hà Tĩnh vừa được nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và ngành BHXH đối với đời sống người dân.

Hơn 28.000 hộ dân ở Hà Tĩnh được nhận gạo hỗ trợ dịp tết Bính Ngọ 04/02/2026 13:43 Hơn 1.171 tấn gạo được cấp phát cho 28.264 hộ dân (61.117 nhân khẩu) ở Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão và trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, giáp hạt đầu năm 2026.

[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026 04/02/2026 07:07 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định cơ chế xóa nợ tiền thuế đối với người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể, nhằm xử lý các khoản nợ không còn khả năng thu hồi, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh tri ân gia đình chính sách, tặng quà người cao tuổi 03/02/2026 18:17 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và người cao tuổi tại các xã Đông Kinh, Việt Xuyên, Thạch Hà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng quà Tết gia đình chính sách, chúc thọ người cao tuổi 03/02/2026 11:16 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chúc các thương bệnh binh, các cụ cao niên và hộ gia đình khó khăn sức khỏe, đón Tết Nguyên đán 2026 ấm áp, vui tươi.

BHXH Hà Tĩnh chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết gần 780 tỷ đồng 03/02/2026 09:23 Từ ngày 3/2/2026, BHXH tỉnh Hà Tĩnh sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và 3/2026 qua tài khoản cá nhân với số tiền gần 780 tỷ đồng.

Quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở 02/02/2026 14:07 Chính phủ quy định rõ việc tính tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất vườn, đất nông nghiệp sang đất ở; mỗi hộ chỉ được áp dụng chính sách ưu đãi một lần.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2 01/02/2026 05:57 Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định về quảng cáo trên Internet, nâng mức phạt vi phạm quyền sở hữu tác giả là chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2026.

“Thiên Cầm – Xuân ấm mọi nhà” mang Tết đến với người nghèo 31/01/2026 22:03 Chương trình không chỉ mang đến những suất quà hỗ trợ người nghèo xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) mà còn mang đến lời ca, tiếng hát mừng Đảng - mừng Xuân mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh 30/01/2026 19:45 Chiều 30/1, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh và Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Thành Sen nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tiếp tục phân bổ hơn 58,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai 30/01/2026 14:41 Đây là kinh phí được trích từ nguồn hỗ trợ của Ban Vận động cứu trợ Trung ương dành cho Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà Tết gia đình chính sách, chúc thọ người cao tuổi 30/01/2026 11:08 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc với các gia đình chính sách, người có công và mong các gia đình vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh 28/01/2026 10:30 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh của các thương, bệnh binh và mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh tiếp tục khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ.

Kiểm điểm kế toán xã Đông Kinh do làm chậm chi trả trợ cấp xã hội 2 tháng 27/01/2026 16:00 Ông Mai Lê Thuộc – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng, việc chậm chi trả chế độ đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các trường hợp được hưởng chính sách nhân văn của Nhà nước.

Xuất cấp hơn 4.150 tấn gạo hỗ trợ người dân 5 tỉnh dịp giáp hạt 26/01/2026 16:41 Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.171 tấn gạo cho UBND tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Phát triển bền vững các trụ cột an sinh xã hội 23/01/2026 09:29 Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển bền vững các trụ cột an sinh xã hội trên địa bàn.

Vingroup trao gần 7.000 suất quà tết cho các hộ khó khăn ở Hà Tĩnh 22/01/2026 10:36 Tặng quà Tết là hoạt động an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ được Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tăng tốc giải ngân 500 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách 21/01/2026 13:40 Nguồn vốn 500 tỷ đồng vừa được phân bổ cho Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh cho thấy sự quan tâm của Trung ương và tỉnh trong công tác phát triển tín dụng chính sách trên địa bàn.

Hơn 78.500 người có công Hà Tĩnh được tặng quà tết Nguyên đán Bính Ngọ 18/01/2026 09:31 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Tĩnh có 78.587 người có công với cách mạng, thân nhân người có công được tặng quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh, với tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.

Ý nghĩa nhân văn từ việc mở rộng đối tượng hỗ trợ mua thẻ BHYT 11/01/2026 12:52 Việc Hà Tĩnh mở rộng hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng từ 65 đến 70 tuổi góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ bao phủ toàn dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Khởi động sớm vì mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm bền vững 10/01/2026 14:10 Toàn ngành BHXH Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tham vấn chính sách sửa đổi Luật An toàn thực phẩm 09/01/2026 13:37 Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định sự cần thiết xây dựng chính sách Luật ATTP (sửa đổi); đồng thời, góp ý cụ thể vào các nội dung theo hướng sát thực tiễn.

Quy định mới về mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp 09/01/2026 05:25 Chính phủ ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; trong đó quy định rõ đối tượng đóng, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp...

Hà Tĩnh giảm 1.342 hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2025 08/01/2026 05:16 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn lực, nhờ đó, hàng nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Hai mức quà Tết 2026 tặng hơn 1,65 triệu người có công 07/01/2026 08:21 Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước sẽ trao quà Tết đến hơn 1,65 triệu người có công và thân nhân, với hai mức 300.000 và 600.000 đồng, tổng kinh phí hơn 502 tỷ đồng.