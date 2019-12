Các đối thủ đồng loạt khen U23 Việt Nam mạnh: Viên đạn bọc đường

Từ vị trí của kẻ lót đường ở các giải châu lục, U23 Việt Nam đang bị mọi đối thủ cảnh giác, thậm chí còn gán mác “ông lớn” để thầy trò HLV Park Hang-seo không giữ được đôi chân trên mặt đất.

Hành trình từ lót đường tới “ông lớn”

Thành công ở Thường Châu đã khiến mọi đối thủ phải nhìn nhận khác về U23 Việt Nam

Chỉ trong vòng 2 năm, đặc biệt là năm 2018, HLV Park Hang-seo đã thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với các thành tích ở tầm khu vực như Á quân U23 Châu Á, vị trí thứ 4 ở ASIAN Games, chưa kể là các kết quả ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022 và 2 chức vô địch ở AFF Cúp và SEA Games. Cũng vì thế nên các đối thủ đã phải nhìn các đội tuyển bóng đá Việt Nam với con mắt khác, đặc biệt là ở lứa U23, khi có rất nhiều cầu thủ từng dự vòng chung kết U20 thế giới và hiện là trụ cột ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.

HLV UAE khen hết lời U23 Việt Nam

Các đối thủ của U23 Việt Nam lúc này đã có sự dè chừng lớn với thầy trò của HLV Park Hang-seo. Thậm chí, còn không ngần ngại dùng những từ hoa mỹ nhất để đánh giá về U23 Việt Nam. Trước khi vòng chung kết U23 Châu Á khởi tranh ở Thái Lan vào tháng 1 tới, các đối thủ ở bảng D như U23 UAE và U23 Jordan đều dành những lời có cánh cho U23 Việt Nam khi khẳng định U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng.

HLV U23 Jordan cũng đánh giá rất cao U23 Việt Nam

Những lời khen ngợi của đối thủ cho thấy một góc nhìn khác hẳn của các đội bóng ở châu lục với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng là những “viên đạn” bọc đường nhằm khiến cho đôi chân của các cầu thủ Việt Nam không ở trên mặt đất.

Thầy Park không chỉ lo chuyên môn, còn lo cả tâm lý cho cầu thủ

Thầy Park luôn đặc biệt coi trọng vấn đề tâm lý cho các cầu thủ trẻ (Ảnh: VFF)

Từ trước tới nay, các đời HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam đa số chỉ tập trung vào các vấn đề chuyên môn của tuyển thủ mà ít chú trọng tới các vấn đề tâm lý. Đó có thể cũng là lý do khiến các đội tuyển Việt Nam hay bị khớp ở các giải lớn. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Park Hang-seo tới, câu chuyện đã khác hoàn toàn. Ngoài những gì báo chí và công chúng thấy được, phía sau hậu trường HLV Park Hang-seo giống như người cha thứ 2 của các tuyển thủ với những sự quan tâm ân cần từ những điều nhỏ nhất. Cũng vì lý do này nên không khí ở các đội tuyển Việt Nam luôn giống một gia đình, không còn tư tưởng phân biệt câu lạc bộ khi lên tuyển. Đó là lý do vì sao U23 Việt Nam có thể kiên cường đi tới trận đấu cuối cùng ở Thường Châu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bậc nhất.

Tuy trẻ nhưng U23 Việt Nam lại có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn

U23 Việt Nam có thể mạnh hơn các đối thủ ở bảng D, nhưng điều đó không có nghĩa thầy Park cho phép các học trò của mình chủ quan. Dù là Á quân và là hạt giống của bảng D thì U23 Việt Nam vẫn sẽ đá từng trận ở vòng bảng như một trận chung kết.

Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi từng trận “chung kết” của U23 Việt Nam

Lời khen của đối thủ chỉ là cơ sở để thầy Park chọn chiến thuật chứ không thể làm “lung lay” ý chí của U23 Việt Nam.

Theo Nghe nhìn Việt Nam