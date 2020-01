Dùng đội hình 2, Liverpool vẫn đi tiếp tại FA Cup

Với đội hình hầu hết là cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ, Liverpool vẫn có thắng lợi nhẹ nhàng trong trận derby vùng Meseyside trước Everton. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp giành vé vào vòng 4 FA Cup.

Liverpool giành thắng lợi nhờ khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ trẻ Curtis Jones.

Do phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, FA Cup lại không phải là mục tiêu hàng đầu cho nên HLV Jurgen Klopp đã sử dụng đội hình 2, với hầu hết là cầu thủ dự bị trong cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà Anfield. Đáng chú ý là sự góp mặt của tân binh người Nhật Bản Takumi Minamino. Trong khi đó, HLV Ancelotti của đội khách đã tung ra đội hình mạnh nhất, quyết tâm giành chiến thắng để đi tiếp vòng sau.

Đây là chiến thắng không hề dễ dàng cho Liverpool, và công bằng mà nói, nếu xét về thế trận cũng như các tình huống tạo ra, Everton mới xứng đáng là đội bóng đi tiếp.

Mới vào trận, Everton đã triển khai lối chơi nhanh, dồn ép đối phương. Ngay phút thứ 6, Calvert Lewin đã có cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm nhưng bị thủ môn Adrian của Liverpool dùng chân cản phá.

Phút thứ 9, cầu thủ kinh nghiệm nhất trong đội hình Liverpool là Milner đã phải rời sân do chấn thương, nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Larouci. Do trong đội hình toàn cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm cho nên Liverpool bị mất thế trận. Họ liên tục bị Everton ép sân. Tuy nhiên, trong 1 ngày mà thủ môn dự bị Adrian chơi xuất sắc, anh đã từ chối tất cả những cơ hội của Holgate, Lewin hay Richarlison.

Hiệp 1 kết thúc trong sự lép vế hoàn toàn của Liverpool. Tất cả những gì đội chủ nhà làm được chỉ là tình huống dứt điểm không quá nguy hiểm của Origi ở phút 41.

Sang hiệp 2, Everton bắt đầu chơi chùng xuống và thể hiện sự xuống sức. Bởi thế, họ không còn ép sân như trước và các cơ hội tạo ra cũng không có gì là nguy hiểm.

Các cầu thủ Everton chỉ biết tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội.

Liverpool thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 1, nhưng những tình huống họ tạo ra cũng không mang lại kết quả. Tân binh Takumi Minamino cũng có màn ra mắt khá thất vọng khi không thể hiện gì nhiều.

Gia tăng hiệu quả cho hàng công, HLV Ancelotti tung thêm tiền đạo Moise Kean vào sân. Tuy nhiên, khi sự thay đổi chưa phát huy hiệu quả thì khoảnh khắc xuất thần của Curtis Jones bên phía Liverpool đã thay đổi tất cả. Nhận đường chuyền từ Origi, Curtis Jones đã có cú cứa lòng từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng thẳng vào “góc chết”, hạ gục thủ thành Pickford.

Những phút còn lại, dù Everton đẩy cao đội hình để gỡ hòa, nhưng các cầu thủ của họ không tạo thêm được tình huống nguy hiểm, đành chấp nhận thất bại.

Trận thua này một phần do sự thiếu may mắn cũng như sự tỏa sáng bất ngờ của 1 cầu thủ bên phía Liverpool, nhưng rõ ràng, Everton cũng phải tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội. Thống kê cho thấy, cả trận Everton chỉ có 3 lần dứt điểm đưa bóng đi trúng khung thành.

HLV Ancelotti đang có 1 mùa giải hoàn toàn lép vế trước HLV Klopp. Đầu mùa, khi dẫn dắt Napoli, trong 2 lần chạm trán Liverpool tại UEFA Champions League, Ancelotti đều thất bại. Ở lần dẫn dắt Everton, chiến lược gia người Italia cũng không cải thiện được tình hình.

Thống kê trận đấu:

Đội hình ra sân:

Liverpool (4-3-3): Adrian, Williams, Joe Gomez, Nathaniel Phillips, Milner, Lallana, Chirivella, Harvey Elliott, Takumi Minamino, Curtis Jones, Origi

Everton (3-4-3): Pickford, Coleman, Holgate, Mina, Digne, Sidibe, Sigurdsson, Schneiderlin, Walcott, Calvert-Lewin, Richarlison.

Hương Khê