U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia: Tái ngộ U22 Indonesia ở chung kết

Giành chiến thắng giòn giã trước U22 Campuchia, U22 Việt Nam sẽ gặp lại U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Bàn thắng U22 Việt Nam: Tiến Linh (20“), Đức Chinh (26”, 45+2")

Men say chiến thắng cho chiến tích 60 năm mới lần đầu tiên giành vé vào bán kết SEA Games 30 đã khiến cho U22 Campuchia mờ mắt. HLV Dalmas thậm chí còn phát biểu ngông cuồng rằng, họ nghĩ đến huy chương vàng chứ không thèm nhắm đến huy chương đồng. Sự lộng ngôn ấy đã khiến cho vị HLV non kinh nghiệm này (sinh năm 1988) quên rằng, U22 Campuchia vẫn là thứ yếu so với U22 Việt Nam.

Cái sự tự tin thái quá ấy của đội bóng xứ Chùa tháp thể hiện qua cách họ nhập cuộc tấn công phủ đầu, chơi ăn miếng trả miếng với U22 Việt Nam. Có lẽ đọc được sự hưng phấn quá độ của đối phương nên lần đầu tiên, HLV Park Hang Seo bố trí đội hình xuất phát với cặp tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh vốn to, khỏe và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Một khi đối thủ chơi tấn công, hàng thủ dâng cao thì đó là miếng mồi ngon cho 2 tiền đạo đầy mạnh mẽ của U22 Việt Nam đua tốc độ.

Cũng cần phải thừa nhận rằng, lối đá pressing ngay bên phần sân U22 Việt Nam của U22 Campuchia khiến đoàn quân của ông Park Hang Seo gặp khó khăn trong khoảng 10 phút đầu trận. Nhưng càng dâng cao, khoảng trống dưới hàng thủ của đội bóng xứ Chùa tháp càng giãn rộng và đó là cơ hội cho U22 Việt Nam trừng phạt đối thủ. Từ một pha lên bóng nhanh ở phút 20, Đức Chinh thoải mái lật bóng vào trong để Tiến Linh bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Soksela.

Điên cuồng dâng cao khi giấc mộng thắng trận bắt đầu vỡ vụn, U22 Campuchia lại phải nhận thêm một đòn chí mạng ở phút 26. Hàng thủ đội bóng xứ Chùa tháp dâng quá cao trong một pha tổ chức tấn công nhanh của U22 Việt Nam nên hậu vệ còn lại không thể thắng Đức Chinh trong pha tranh chấp tay đôi để rồi bất lực nhìn chân sút của của Đà Nẵng tung cú cứa má ngoài chân phải ghi bàn thắng nhân đôi lợi thế cho U22 Việt Nam. Trước khi hiệp 1 khép lại, Đức Chinh bay cắt mặt hậu vệ Campuchia đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-0 sau đường lật bóng ở cánh phải của Thái Quý.

Chơi tấn công nhưng trong 45 phút đầu tiên, U22 Campuchia không có pha bóng nào có thể gây khó dễ cho thủ môn Văn Toản. Bởi các pha hãm thành của đoàn quân ông Dalmas dễ dàng bị hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam được HLV Park Hang Seo xây dựng vững chắc từ xa với bộ đôi Đức Chiến và Hùng Dũng đánh chặn đã đập tan mọi âm ưu tìm đường vào khung thành của U22 Việt Nam. U22 Campuchia cũng tung vài cú sút xa khi thế công bế tắc nhưng cũng không gây hại cho thủ môn Văn Toản.

Dẫn trước Campuchia với tỷ số cách biệt nên HLV Park Hang Seo đã rút một số trụ cột ra khỏi sân để dưỡng sức cho trận chung kết. Trong đó, Tiến Linh có dấu hiệu đau trong một pha va chạm trước đó cũng đã được cho ra nghỉ để đề phòng chấn thương có thể nặng thêm. Ba bàn cũng đủ để U22 Việt Nam nghĩ đến một chiến thắng trước một U22 Campuchia không phải xuất sắc.

Vì thế mà trong hiệp 2, U22 Việt Nam đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn sức lực. Sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của đoàn quân ông Park Hang Seo giúp cho U22 Campuchia tạo thế trận cân bằng hơn. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa tháp cũng tỏ ra bế tắc trong hãm thành. Không ghi được bàn rút ngắn tỷ số, U22 Campuchia còn phải nhận thêm 1 bàn thua sau pha dứt điểm bằng chân của Đức Chinh ở phút 69.

Dù rất cố gắng nhưng U22 Campuchia vẫn không thể ghi được bàn danh dự. Trong lúc đó, U22 Việt Nam đã có thể có bàn thắng thứ 5 nếu như Đức Chinh nắn nót hơn trong pha đối mặt với thủ môn Soksela ở phút 83. Ở phút bù giờ, U22 Campuchia có cơ hội để ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam khi Thanh Thịnh để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m. Nhưng thủ môn Văn Toản đã xuất sắc cản phá cú sút của Keo Sokpheng trong tình huống đối mặt. Chung cuộc, chiến thắng 4-0 đưa U22 Việt Nam tái ngộ U22 Indonesia trong trận chung kết. Ở vòng bảng, đoàn quân ông Park Hang Seo từng hạ đối thủ với tỷ số 2-1.

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Thành Chung, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Chiến, Hoàng Đức (Việt Hưng, 46“|), Tiến Linh (Thái Quý, 45”), Đức Chinh.

U22 Campuchia: Soksela, Chansophaek, Piseth, Sovann, Safy, Meng Chheng, Chanpolin, Kakada (Rosib, 70“), Bunhieng, Sokpheng, Muslin (Sodavid, 90+2”).

Theo Bongda+