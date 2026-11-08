Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh trên khu đất gần 3,85 ha, gồm các khối khám chữa bệnh cao 7 tầng cùng nhiều hạ tầng hiện đại.
BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 2724/KKT-QHXD chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh tại phường Hoành Sơn. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Kỳ Anh, được chấp thuận tại Quyết định số 118/QĐ-KKT ngày 8/6/2026.
Khu đất lập quy hoạch rộng gần 3,85 ha. Phía bắc và phía đông giáp các tuyến đường giao thông theo quy hoạch, phía nam giáp dự án của Công ty TNHH Sapphire Kty Việt Nam, phía tây giáp khu đất quy hoạch phát triển đô thị đa chức năng.
Theo quy hoạch, bệnh viện có hai khối nhà khám, chữa bệnh, mỗi khối cao 7 tầng. Khu điều trị bệnh truyền nhiễm và nhà lưu trú cán bộ, nhân viên đều cao 3 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 25.900 m², gồm các khối nhà chuyên môn, nhà dịch vụ và công trình phụ trợ.
Dự án dành hơn 11.600 m² cho cây xanh và mặt nước, chiếm 30,2% diện tích khu đất. Sân, đường nội bộ và bãi đỗ xe chiếm gần 54%, trong đó có bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện. Cổng chính kết nối với tuyến đường khu vực có lộ giới quy hoạch 40 m.
Cùng với các hạng mục chuyên môn, quy hoạch bố trí hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và phòng cháy, chữa cháy. Nước thải được thu gom về trạm xử lý của bệnh viện và phải đáp ứng quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh với hệ thống y học hiện đại, dịch vụ chuyên sâu, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của Nhân dân phường Hoành Sơn, các khu vực lân cận và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, góp phần tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Quy hoạch được chấp thuận là cơ sở để nhà đầu tư lập hồ sơ và triển khai các bước đầu tư xây dựng tiếp theo. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu doanh nghiệp công khai quy hoạch, thống nhất phương án đấu nối hạ tầng và bảo đảm thiết kế tuân thủ các yêu cầu về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
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