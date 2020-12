Kịp thời triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo mọi nhà đón Tết đầm ấm

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thực hiện tốt các nội dung liên quan theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách.

Chiều 25/12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII và các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khẩn trương triển khai các nghị quyết

Tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII (từ ngày 6 - 8/12/2020), HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực KT-XH. Để kịp thời triển khai các nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung liên quan đến từng ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: Thời điểm trước và trong Tết có một số vấn đề cần quan tâm như: Một bộ phận người dân chưa hiểu đúng về việc sử dụng pháo; lượng người, phương tiện tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn tai nạn giao thông; khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường…

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện các nghị quyết theo từng ngành, lĩnh vực liên quan đạt nhằm kết quả cao nhất.

Giám đốc Sở LĐTB-XH Nguyễn Trí Lạc: Sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Cùng với đó, giám đốc thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đã, đang tập trung chỉ đạo giải quyết các nội dung chất vấn còn tồn đọng, chưa được giải quyết. Đồng thời, có giải pháp cụ thể và xây dựng lộ trình, thời gian giải quyết dứt điểm.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Ngành nông nghiệp đã triển khai đề án sản xuất vụ xuân, nhiều địa phương tập trung phá bỏ ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn. Thời tiết vụ xuân 2021 dự báo có nhiều đợt rét đậm, cần chủ động giống dự phòng đề phòng thời tiết giá rét mạ chết.

Liên quan đến nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đến nay, các sở ngành, địa phương đã có kế hoạch, phương án triển khai cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đặc biệt, các sở ngành như: Công an, LĐ-TB&XH, Công thương, NN&PTNT… có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết đã xây dựng kế hoạch, chi tiết cụ thể đảm bảo tốt nhất cho người dân vui Tết, đón xuân.

Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn: Thời gian qua, thị xã tập trung giải phóng mặt bằng, xử lý những tồn đọng, vướng mắc, hạn chế tối đa khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến nội dung tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, ngày 21/12, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành kế hoạch 494/KH-UBND (thay thế Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh) thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm định kết quả đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng; thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch.

Yêu cầu mà kế hoạch đặt ra là đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện rà soát, xử lý, khắc phục đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và kế hoạch này.

Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng lưu ý về những khó khăn, thuận lợi, cần chủ động, quyết tâm vượt qua.

“Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo bối cảnh, tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức; tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, khó lường. Khó khăn, thách thức và cơ hội đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thực hiện tốt các nội dung liên quan theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách.

Về việc hỗ trợ nhà cộng đồng tránh lũ, yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công trước ngày 10/1/2021; giao các địa phương rà soát, bình xét, thẩm định đối tượng được hỗ trợ nhà tránh lũ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống, phát triển sản xuất; đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các sự kiện lớn, lễ hội đầu xuân năm mới, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm 2021, yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu kế hoạch, nhiệm vụ chăm lo người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công… đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm; thực hiện giải pháp chủ động nguồn hàng, cân đối cung cầu, chất lượng hàng hóa, đảm bảo bình ổn thị trường; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng hoa chia tay đồng chí Đặng Quốc Vinh – nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Thanh Hoài