Phó Chủ tịch Quốc hội chúc tết người dân, cán bộ, chiến sỹ ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón xuân mới đầm ấm, vui tươi; mong bà con luôn đoàn kết cùng với lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang.

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 19/1, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang, chúc tết gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Tham dự cùng đoàn về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ đồn và người dân xã Kỳ Khang.

Dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương trao tặng quà 5 chiến sỹ, 30 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trò chuyện thân tình cùng bà con xã Kỳ Khang.

Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kỳ Khang nói chung; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc tết bà con nhân dân và cán bộ, chiến sỹ ở Kỳ Khang.

Chúc tết người dân và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong bà con luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, nỗ lực vượt lên khó khăn, đón xuân mới đầm ấm, vui tươi. Đồng thời, gửi gắm tin tưởng bà con nhân dân luôn đoàn kết cùng với lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung chú trọng phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định chính trị, an sinh xã hội, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Đối với cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu cán bộ, chiến sỹ không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân được vui tết, đón xuân an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà lưu niệm huyện Kỳ Anh...

...cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi sổ vàng truyền thống tại Đồn Biên phòng Kỳ Khang.

Đoàn tặng quà 5 cán bộ, chiến sỹ và thân nhân cán bộ, chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tặng quà tết cho gia đình khó khăn xã Kỳ Khang.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà tết cho người dân khó khăn xã Kỳ Khang.

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà 2 hộ gia đình chính sách ở xã Kỳ Phú và tặng quà cho 50 hộ nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, chúc tết ông Hoàng Nhật Nghĩa (thương binh 41%, bệnh binh 61%) ...

...và ông Nguyễn Văn Sành (bệnh binh 71%) cùng ở xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh).

Trao tặng quà tết cho các hộ dân, gia đình chính sách, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ tấm lòng tri ân với những công lao, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và gửi lời chúc tết nồng ấm, thân tình đến các gia đình.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm huyện cần triển khai trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Anh nói chung, xã Kỳ Bắc nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phát huy những thành quả đã đạt được, cùng đoàn kết chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương phát triển. Qua đó, góp sức sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

...Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng quà cho các hộ dân xã Kỳ Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo trò chuyện với người dân Kỳ Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ luôn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững.



Thu Hà