Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 vừa tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19… nhưng tình hình KT-XH Hà Tĩnh vẫn đạt kết quả tích cực.

Sáng nay (29/6), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2021; cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; thông qua một số nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn Hà Tĩnh nói riêng.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, sản xuất, chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; thiên tai diễn biến khó lường; giá cả hàng hóa, nhất là mặt hàng nguyên vật liệu tăng cao...

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nắm chắc tình hình của các sở, ngành, địa phương; sự ủng hộ của doanh nghiệp, người dân nên tình hình KT-XH tỉnh nhà đạt những kết quả khá tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; QP-AN được giữ vững; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công.

Các đại biểu dự họp nghe báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,38%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.495 tỷ đồng, tăng 23,12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,53% dự toán.

Vụ đông xuân 2020 - 2021 được mùa toàn diện, tổng sản phẩm thu hoạch đạt trên 618.900 tấn, tăng 7,9% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở được đẩy nhanh tiến độ và nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân cũng như các nhà tài trợ.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm như: một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt thấp so với kế hoạch cả năm như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh xảy ra ở quy mô nông hộ nên khó xử lý triệt để; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp khó...

Tại cuộc họp, BCH và các đại biểu sẽ thảo luận các kịch bản, giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép” trong thời gian còn lại của năm 2021.

Đầu phiên họp sáng nay, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nghe và cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thông qua tờ trình Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: "Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, yếu tố con người, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội, bền vững môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đảm bảo QP - AN; trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước (nằm trong nhóm 20 tỉnh có GRDP cao nhất cả nước).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm

Cũng trong cuộc họp sáng nay, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ thông qua một số nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.

Báo Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thông tin về cuộc họp này.

Trong diễn biến liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, từ chiều ngày 28/6, các đại biểu, thành phần liên quan dự họp đã được test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2.

