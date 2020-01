Ban Trị sự Phật giáo Hà Tĩnh chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà

Chiều 18/1, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đến chúc tết Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đón tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm đã thông báo nhanh tình hình hoạt động năm qua của Hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh và gửi cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ban, ngành liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni, phật tử hoạt động phận sự trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực vượt qua những khó khăn trong năm để tiếp tục gặp hái được những thành công trong phát triển KT-XH.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Mong muốn lãnh đạo tỉnh, các cơ quan liên quan quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động của Giáo hội Phật giáo trong thời gian tới. Ban Trị sự cùng các tăng ni, tín đồ, phật tử trên địa bàn sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh gửi lời cảm ơn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh và các đại đức, tăng ni, trụ trì các chùa trong tỉnh đã dành sự quan tâm sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định trong những thành tựu phát triển chung của tỉnh năm qua có sự đóng góp của các tăng ni, phật tử, đặc biệt là trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển KT-XH.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc Ban Trị sự và các đại đức, tăng ni, phật tử trong tỉnh một năm mới an lạc, hoạt động đạo pháp hiệu quả; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cũng mong muốn, thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, tín đồ, phật tử trong toàn tỉnh chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng NTM, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. (Trong ảnh: Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm tặng quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nhân dịp Xuân Canh Tý 2020).

