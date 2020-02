Chủ tịch UBND tỉnh: Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca mắc dịch nCoV, song tuyệt đối không được chủ quan

Chiều tối nay (5/2), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tỉnh Hà Tĩnh để cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường nào mắc virus Corona.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu báo cáo nhanh tình hình diễn biến của dịch bệnh và công tác phòng chống của Hà Tĩnh.

Toàn tỉnh có 9 ca viêm đường hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan nCoV, trong đó có 4 ca xét nghiệm âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Hiện nay các lao động người nước ngoài tạm trú ở các cơ sở lưu trú tại TX Kỳ Anh đều đang được quản lý chặt chẽ.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận, theo dõi trên 300 công dân Hà Tĩnh lao động, học tập, công tác về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế cùng các địa phương liên quan triển khai chu đáo, bài bản.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Võ Tiến Nghị: Lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tập trung cho công tác kiểm tra thân nhiệt người nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh do nCoV tỉnh tại Công ty Formosa Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Giám đốc Sở LĐTB&XH: Hiện nay, Sở đã tạm ngừng việc đưa lao động đi xuất khẩu ở các vùng có dịch để đảm bảo an toàn.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Thanh tra của Sở sẽ kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo tạm dừng các lễ hội, tạm dừng tiếp đón các du khách tại các di tích

Các lực lượng Công an, Biên phòng đã làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình số người lao động Trung Quốc, Đài Loan làm việc tại Công ty Formosa Hà Tĩnh nhập cảnh vào địa bàn; phối hợp trao đổi với các ngành liên quan để triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Lương Tâm: Việc mua các vật tư phòng chống dịch như: khẩu trang, đồ bảo hộ... rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoàng Quang Trung: Khó khăn lớn nhất hiện nay là điểm cách ly bệnh khi có dịch còn hạn chế về số lượng.

Khó khăn lớn nhất hiện nay trong phòng chống dịch là thiếu nguồn cung để mua sắm vật tư phòng chống dịch, nhất là khẩu trang, hóa chất khử khuẩn; việc nắm bắt người đi lao động đi theo đường không chính thống ở Trung Quốc trở chưa đầy đủ; công tác xét nghiệm xác định virus tại chỗ chưa thể thực hiện...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Các ngành đã có sự chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều nguy cơ, đề nghị các ngành, địa phương tập trung cao hơn, coi chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động vào cuộc ngay từ đầu của các ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, theo nhận định dịch sẽ còn nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, đề nghị các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh về các nội dung phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona và tuyệt đối không được chủ quan.

Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh tập trung tuyên truyền tình hình, diễn biến của dịch, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống; các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở găm hàng, tăng giá vật tư y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức cách ly người lao động tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp khi có dấu hiệu nghi nhiễm.

Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương nắm bắt lại số lao động đi về từ các vùng dịch; tham mưu phương án dự phòng các khu vực cách ly người có nguy cơ nhiễm virus corona; sớm triển khai các giải pháp mua đủ vật tư y tế trang bị cho các địa phương, nếu khó khăn thì nhanh chóng tham mưu, đề xuất với tỉnh phương án giải quyết.

Các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự bảo đảm an ninh trật tự; các ngành đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ tham gia phòng chống dịch.

