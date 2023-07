Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Để kịp thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, trường học thuộc khối thi đua của tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội cấp tỉnh đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm.

Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là đầu tàu trong sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới”; “Hà Tĩnh vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Phong trào xây dựng đô thị văn minh”; “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số”, “Thu, nộp ngân sách”; “Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Thi đua quyết thắng”; “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm”; phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” để ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tổ chức các đợt thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu theo từng ngành, lĩnh vực; tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong 6 tháng cuối năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng điện hợp lý để đảm bảo nguồn điện cung cấp ổn định, phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong mùa nắng nóng cao điểm. Đẩy mạnh triển khai các chính sách về phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sợi tại Công ty Sợi Vinatex Hồng Lĩnh.

Thi đua sản xuất vụ hè thu, vụ đông 2023 đảm bảo năng suất, chất lượng. Tổ chức đánh giá, nhân rộng các mô hình nông nghiệp an toàn, hữu cơ, tuần hoàn; nâng cao chất lượng nông - lâm - thủy sản. Xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kiểm soát, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trong chăn nuôi. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai, thời tiết bất thường; bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ.

Các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới (4 xã của huyện Hương Khê), các huyện: Lộc Hà, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đẩy mạnh phong trào thi đua sớm hoàn thành các tiêu chí của xã đạt chuẩn, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra; các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong tháng 11/2023, xây dựng hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận. Các địa phương tập trung huy động nguồn lực để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng sản phẩm và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP.

Cán bộ, người dân thôn Hoa Thị, xã Thọ Điền (Vũ Quang) ra quân chỉnh trang khu dân cư.

Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh. Kịp thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục huy động nhân lực, tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư trước mùa mưa bão.

Thi đua thực hiện hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường; lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc; sớm tham mưu triển khai Đề án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tỉnh; nghiên cứu chủ trương mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm; tập trung khắc phục sự cố và vận hành trở lại Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; đảm bảo hoạt động sản xuất thép của Công ty Formosa theo kế hoạch. Khởi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh. Thực hiện kịp thời các nội dung đã ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư.

Hệ thống đường điện được lắp đặt tại khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam, tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà mới.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm đầu tư các dự án du lịch quy mô lớn tạo chuỗi phát triển du lịch, dịch vụ dọc ven biển. Đẩy mạnh thi đua trong hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics; có các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; tập trung triển khai các nội dung hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoàn thành Đề án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Trần Phú, Hà Huy Tập. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để thực hiện các biện pháp phù hợp khi công bố hết dịch COVID-19; đảm bảo cung ứng kịp thời các loại thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục triển khai các hoạt động đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo; thí điểm mô hình huyện, xã, thôn chuyển đổi số, mô hình đô thị thông minh tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Tăng cường công tác quản lý báo chí, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích...

Tiếp tục tham mưu các nội dung về mở rộng thành phố Hà Tĩnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; khắc phục và nâng cao các chỉ số PARINDEX, PAPI, SIPAS, PCI năm 2023. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) năm 2023; tập trung các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và tại các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang và thành phố Hà Tĩnh; diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ cho các đơn vị cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh trật tự; phòng chống hiệu quả tội phạm trên không gian mạng. Xúc tiến, thiết lập mối quan hệ hợp tác mới với các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Hà Tĩnh và có tiềm năng, thế mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ, giao lưu văn hóa...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vào dịp tổng kết năm 2023.

P.V