Hà Tĩnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Canh Tý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về viêc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự đảm bảo ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông

Năm 2019, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, diễn biến tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên một số địa bàn, lĩnh vực còn phức tạp, khó lường, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hằng năm - nếu không chủ động phòng ngừa, đấu tranh sẽ tác động xấu đến ANTT trên địa bàn.

Để tiếp tục bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các sự kiện lớn, lễ hội đầu xuân năm mới, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm 2020, hướng tới đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chủ trương của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chủ động rà soát các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý, phòng ngừa sai phạm; phối hợp giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Tập trung triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa khu dân cư; ký cam kết không vi phạm pháp luật, vi phạm ATGT, pháo, chất nổ, đốt, thả “đèn trời”; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; chủ động phòng chống cháy, nổ.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động soát xét, nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT, không để xảy ra phức tạp.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, các ổ nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, đòi nợ, bảo kê, cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, lừa đảo, cá độ, lô đề, cờ bạc hoạt động lưu động liên huyện, liên tỉnh; đối tượng lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án; các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tội phạm tham nhũng, kinh tế; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, liên quan an toàn thực phẩm, động vật hoang dã...

Kịp thời tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; quản lý chặt chẽ đối tượng chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc... tại địa bàn cơ sở, không để tái phạm.

Không để tình trạng mua bán, sử dụng pháo diễn ra phức tạp trong dịp tết

Tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú, cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý người nước ngoài; tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn về cháy, nổ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc trên địa bàn; nơi vui chơi giải trí, đón xuân của nhân dân.

Cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn tập trung chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người; tập trung đấu tranh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy nguy hiểm, hoạt động liên địa bàn, xuyên quốc gia; đường dây buôn người, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; phòng chống tiêu cực, tham nhũng đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất.

Cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép; vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

Cơ quan Thường trực, các thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đây mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự đảm bảo ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, phấn đấu làm giảm TNGT; ngăn ngừa ùn tắc giao thông, đảm bảo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trước, trong và sau Tết...

P.V