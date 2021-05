Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp đến gần, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Công văn số 3041/UBND-NC ngày 20/5/2021 về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri thôn 7 (xã Quang Thọ, Vũ Quang) tìm hiểu tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Văn Chung.

Thực hiện Công điện số 633/CĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp theo Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 14/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 02-CV/BCĐ ngày 18/5/2021 của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 852/SNV-XDCQ&TCBC ngày 18/5/2021, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các văn bản của Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của tỉnh, chủ động rà soát, khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các quy định về bầu cử.

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác bầu cử theo quy định; chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Đồng thời theo dõi, hướng dẫn, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về diễn biến công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức ngày bầu cử.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Tĩnh thường xuyên gắn với phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế: Thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch Covid-19; tham mưu, triển khai tốt các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử theo các văn bản, phương án, quy định của Trung ương, của tỉnh; xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử theo các tình huống dịch, bệnh; hướng dẫn việc khử khuẩn, phòng hộ cá nhân trong quá trình tổ chức bầu cử và phương án phù hợp để tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử;

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, hóa chất sẵn sàng đáp ứng công tác y tế và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Thành lập tổ công tác thường trực từ nay đến khi kết thúc bầu cử để tiếp nhận, phản hồi thông tin liên quan đến công tác y tế.

Hướng dẫn các địa phương tổ chức cho công dân khai báo y tế trước ngày bầu cử, kịp thời tham mưu biện pháp truy vết các trường hợp nghi nhiễm Covid-19... Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương; hướng dẫn các huyện Hương Sơn, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh nơi có công dân cách ly thực hiện việc bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu đảm bảo an toàn cho công dân và công tác phòng, chống dịch.

Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến khó lường, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh để xem xét, quyết định các phương án phù hợp, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả nhất, phát huy tối đa hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên mạng xã hội trong nước, mạng viễn thông (tin nhắn sms, nhạc chờ.) vận động cử tri đi bầu cử; chỉ đạo cơ quan báo chí tăng cường thông tin các nội dung liên quan về công tác bầu cử, các quy định về bầu cử; tăng cường tuyên truyền trực quan.

Đoàn viên thanh niên Thị đoàn Hồng Lĩnh tổ chức các chuyến xe lưu động gắn hồng kỳ, loa phát thanh đi từng đường làng, ngõ xóm để tuyên truyền tới cử tri về cuộc bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việc tuyên truyền phải thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu; đồng thời kêu gọi cộng đồng và người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và chung sức đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để phát triển kinh tế; thực hiện giám sát, kiểm soát tốt an toàn thông tin; chỉ đạo phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái về công tác bầu cử, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đăng tải trên báo chí và không gian mạng.

Đảm bảo an toàn thông tin liên lạc; phối hợp với các đơn vị viễn thông kiểm tra, rà soát hệ thống mạng Internet, Wifi phục vụ bầu cử, nhất là tại UBND cấp xã, cấp huyện, các cơ quan tổ chức công tác bầu cử cấp tỉnh (Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế…). ^

Sở Công thương đảm bảo an toàn hệ thống điện, không để sự cố mất điện trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự theo kế hoạch, phương án đã xây dựng; phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tất cả 100% quân số thuộc Phòng CSCĐ Công an Hà Tĩnh được điều động ra quân đảm bảo ANTT tại các điểm bầu cử.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối phục vụ công tác bầu cử, đặc biệt đối với các địa bàn trọng điểm; kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử; kiên quyết đấu tranh với hành vi lợi dụng dân chủ và các âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự; dự báo sát tình hình, chủ động phương án xử lý các tình huống đột xuất, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý dứt điểm các tình huống phức tạp phát sinh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp các lực lượng tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu Cầu Treo; chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; tiến hành rà soát lại toàn bộ các công việc để chuẩn bị chu đáo và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương trong tỉnh cơ bản đã hoàn tất.

Đồng thời có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho công tác bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; hướng dẫn tổ bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu tại các khu cách ly tập trung đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Y tế; chú trọng địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Có phương án cụ thể phòng, chống thiên tai, mưa lũ, cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; chỉ đạo các cơ quan công an, quân sự ở địa phương xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm bảođảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn Trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan.

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung cao cho công tác bầu cử; theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh khi có tình huống phức tạp xảy ra.

