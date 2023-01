Hành động quyết liệt, tạo bứt phá cho năm giữa nhiệm kỳ

Nhìn lại một năm qua, Hà Tĩnh dù đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực của mỗi người dân, bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã có những khởi sắc đáng tự hào, tạo động lực để tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023.

Hà Tĩnh khép lại năm 2022 với nhiều sự kiện ghi dấu đậm nét trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của các cấp, ngành, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt những kết quả khả quan với 19/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh khảo sát khu vực biển Thạch Hải (Thạch Hà) nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh (ngày 11/6/2022). Ảnh: Huy Tùng.

Lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút tại lễ động thổ dự án Nhà máy liên doanh sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Thu Trang.

Nhiều chỉ số cho thấy những tín hiệu phục hồi và phát triển kinh tế. Đặc biệt, ngành thương mại - dịch vụ, du lịch ghi dấu với những con số tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ như: tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 26%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước tăng 74%; doanh thu vận tải, kho bãi ước tăng 26%. Và, điểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh năm 2022 là công tác thu ngân sách với số thu hơn 17.500 tỷ đồng, trong đó, cả thuế xuất nhập khẩu và thu nội địa đều vượt dự toán.

Ngành du lịch, thương mại – dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021

Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh nhiều khó khăn, ngành thuế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát các loại phí, lệ phí phát sinh, thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Theo đó, số thu nội địa trong năm 2022 đạt hơn 8.500 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán HĐND tỉnh giao”.

Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người nộp thuế, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Trong bức tranh kinh tế năm 2022, ngành công nghiệp dù chỉ số sản xuất giảm so với năm trước, song vẫn ghi nhận nhiều nét khởi sắc, tạo bước đệm vững chắc cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Đó là: Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh đi vào hoạt động; Nhà máy Sản xuất Pin VinES hoàn thành nhà xưởng, lắp đặt thiết bị máy móc để vận hành chạy thử; dự án Nhà máy liên doanh sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion đã làm lễ động thổ…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tại lễ cắt băng khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Dương Chiến.

Trong điều kiện nhiều khó khăn, bất lợi, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển KT-XH của tỉnh. Các chủ trương tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp đô thị được tập trung triển khai và bước đầu cho hiệu quả.

Vượt qua các trở ngại, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực.

Với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, phong trào xây dựng NTM diễn ra sôi nổi, nhận được sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 9/13 huyện, thành phố, thị xã đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 177/181 xã đạt chuẩn NTM, 50/181 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7/181 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phong trào xây dựng NTM diễn ra sôi nổi, nhận được sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Hoạt động của cộng đồng DN ghi nhận sự phục hồi và phát triển sau thời gian dài chịu tác động của dịch COVID-19 khi doanh thu nhiều đơn vị đạt cao hơn năm trước; tạo nhiều việc làm cho lao động... Ngoài ra, 2022 cũng là năm đầu tiên Hà Tĩnh đạt đến con số hơn 1.300 DN thành lập mới.

Hoạt động của doanh nghiệp được phục hồi và có nhiều khởi sắc.

Công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn được tập trung chỉ đạo, nhờ đó, kết quả bàn giao mặt bằng vượt tiến độ Trung ương giao. Nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đã tạo nên những khởi sắc trong lĩnh vực thu hút đầu tư.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà thông tin: “Trong năm, đã có 18 dự án được chấp thuận đầu tư. Qua công tác xúc tiến đầu tư, đã có nhiều DN, tập đoàn lớn khảo sát, tìm hiểu đầu tư vào Hà Tĩnh như: khảo sát đầu tư dự án Khu đô thị Vinhomes Kỳ Anh; Tập đoàn Sun Group, Ecopark khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án đô thị sinh thái và các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ…”.

Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam khảo sát khu vực dự kiến đầu tư của Tập đoàn VSIP tại huyện Thạch Hà.

Sự kiện đặc biệt quan trọng đối với chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trong năm 2022 là Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch là cơ sở quan trọng để xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển của các ngành, của từng vùng, từng địa phương, làm động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Có thể kể đến một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm từ 4,68% xuống 3,79%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92%; giải quyết việc làm mới cho 23.000 người…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng em Phan Xuân Hành đạt HCV tại Kỳ thi Olympic quốc tế môn Hóa học. Ảnh: Đình Nhất

Em Phan Xuân Hành (lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2021-2022) là học sinh đầu tiên của Hà Tĩnh đạt giải tại Kỳ thi Olympic quốc tế môn Hóa học. Ảnh: Đình Nhất

Năm 2022 cũng ghi lại những dấu ấn đáng tự hào của tỉnh nhà, đó là Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; là năm đầu tiên học sinh Hà Tĩnh giành huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế… Song song với đó, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, DN gặp khó do dịch bệnh được quan tâm và triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Vui mừng với những thành quả đạt được nhưng chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh vẫn tự “nhắc nhở” mình để nỗ lực hơn khi vẫn còn những chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp…

Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” được nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ.

Ông Trần Thanh Bình - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh phân tích: “Nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt như kỳ vọng là do trong năm 2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố phải ngừng hoạt động từ tháng 9/2021 đến nay. Cùng đó, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thép trên thị trường và giá thép giảm khiến sản xuất của Formosa Hà Tĩnh gặp khó khăn. Nhìn một cách tổng quan, nhiều lĩnh vực vẫn có sự tăng trưởng tốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Hương Khê vào tháng 9/2022.

Việc các cấp, ngành nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng cho cả nhiệm kỳ, mở ra một chặng đường phát triển mới. Kỳ vọng sự bứt tốc, đột phá trong năm giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt trên 8%; thu ngân sách đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 45-50 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD.

Các công trình được tập trung thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, theo Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; triển khai kịp thời Quy hoạch tỉnh và huy động tối đa các nguồn lực thực hiện quy hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm; duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, hoạt động xây dựng NTM. Tiếp tục cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội…

Hà Tĩnh đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh vào ngày 1/1/2023.

Bước vào mùa xuân mới với nhiều khát vọng mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy đoàn kết, sáng tạo, vững vàng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo sự bứt phá trong phát triển KT-XH năm 2023.

