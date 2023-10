Khẩn trương khắc phục các công trình thủy lợi thiết yếu bị hư hỏng do lũ lụt

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục các công trình hạ tầng thủy lợi thiết yếu bị hư hỏng do lũ lụt để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.

Chiều 31/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và lãnh đạo Cục Thủy lợi đi kiểm tra tình hình mưa lũ và thực trạng hồ đập thủy lợi tại Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các ban, sở, ngành, địa phương liên quan cùng đi với đoàn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công trình Thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang) và đập Tắt (huyện Hương Khê).

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác kiểm tra hồ chứa công trình Thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28/10 đến nay, khu vực Hà Tĩnh mưa to, có nơi mưa rất to; lũ trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở, sụt lún đất tại một số địa phương, gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa, cơ sở hạ tầng... Hà Tĩnh đã và đang triển khai lực lượng, phương tiện để ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả của mưa lũ, đảm bảo ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 130 hồ đập hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ năm 2023. Trong đó có 47 hồ chứa xung yếu cần sớm nâng cấp, sửa chữa. Đặc biệt, mưa lũ những ngày qua đã làm đập Tắt (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) bị vỡ thân đập với chiều dài 15m, rộng 7m. Công trình này có dung tích 0,4 triệu m3 nước, phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp. Sự cố đã gây xói lở đường giao thông vùng hạ lưu và bồi lấp nhiều diện tích đất lúa của người dân.

Đoàn đến kiểm tra công trình đập Tắt (huyện Hương Khê) và nghe báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ, thực trạng hồ đập trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai; nhất là hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa, gia cố các công trình hồ đập lớn bị hư hỏng, xuống cấp, các kè sông, kè biển...

Đập Tắt (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) bị vỡ thân đập trong ngày 30/10.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận nỗ lực của Hà Tĩnh trong công tác phòng chống thiên tai. Đặc biệt, công trình Thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang đã góp phần lớn tích nước, ngăn lũ cho vùng hạ du. Cùng đó, vùng hạ du công trình thủy lợi hồ Kẻ Gỗ cũng đã có giải pháp để phòng chống lũ lụt.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Hà Tĩnh báo cáo cụ thể, đầy đủ về tình hình mưa lũ tại địa phương. Trong đó làm rõ tình hình lũ lụt ở huyện Hương Khê, do đây là địa phương rốn lũ, hầu như năm nào cũng xảy ra lũ lụt. Từ đó, kiến nghị Trung ương có các giải pháp để khắc phục tình trạng lũ lụt ở Hương Khê. Báo cáo cần nhấn mạnh tác động của công trình hồ chứa thủy điện Hố Hô để có giải pháp phù hợp; kiến nghị thay đổi quy trình vận hành hồ chứa với mục tiêu đảm bảo an toàn hơn cho vùng hạ du.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương cần tổ chức rà soát các công trình hồ đập xung yếu và có giải pháp khắc phục. Trước mắt, khắc phục các hạ tầng thủy lợi thiết yếu (trong đó có đập Tắt, xã Hòa Hải, Hương Khê) để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Việc sửa chữa, xây dựng hồ, đập phải được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Dương Chiến