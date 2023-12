Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ BCHQS tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong thời gian qua.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), sáng 21/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia đoàn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên đoàn tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả đó có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của lực lượng quân đội nhân dân tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chúc mừng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, lực lượng quân đội nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an, xây dựng khối lực lượng vũ trang vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Kịp thời phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân vào năm 2024. Qua đó, đẩy mạnh khí thế, tinh thần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong lực lượng; đồng thời nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu.

Cảm ơn quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bày tỏ quyết tâm luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; góp phần vì sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Thu Hà