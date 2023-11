Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Hà Tĩnh Trần Tú Anh mong muốn người dân thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang (Nghi Xuân) tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chiều 9/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Nghi Xuân đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang (Nghi Xuân).

Thôn Lam Thủy có 327 hộ, 1.080 nhân khẩu, người dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người thôn Lam Thủy đạt trên 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ cận nghèo 2,6%, 1 hộ nghèo, số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa 97%, gia đình thể thao 93%.

Cán bộ và Nhân dân thôn Lam Thủy luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, thực hiện hương ước, quy ước xóm, thôn; động viên Nhân dân tham gia thi đua xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hoá việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ theo quy định.

Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được người dân tham gia tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Năm 2023, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên, thôn đã vận động Nhân dân đóng góp 140 triệu đồng, 2.100 lượt ngày công để xây dựng hạ tầng hội quán, lắp đặt hệ thống camera, đèn led... xây dựng mô hình thôn thông minh.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của cán bộ, Nhân dân thôn Lam Thủy đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực tự cường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại ngày hội, lãnh đạo tỉnh và huyện trao 10 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo thôn Lam Thủy.

