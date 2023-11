Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật, đồng thời tích cực tố giác tội phạm...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 3/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2026 với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam thông qua dự thảo chương trình phối hợp.

Trong 5 năm qua, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2023 đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tham mưu cho địa phương nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức đi vào hoạt động có nề nếp;

Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; thực hiện một số nội dung chương trình có hiệu quả mang tính nhân văn sâu sắc, tiêu biểu như: mô hình câu lạc bộ tình thương tại xã Sơn Kim 1, chương trình "Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Câu lạc bộ phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh”...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương, ghi nhận những kết quả mà hai đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, hai bên đã phối hợp có hiệu quả trong công tác nắm tình hình từ cơ sở, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý các vụ việc phức tạp từ cơ sở; quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn, nhờ đó, đời sống, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 2 ngành cần rà soát nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tố giác tội phạm...

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tại hội nghị, hai bên đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2026 với một số nội dung như: Phối hợp, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của cấp trên về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là Chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp hướng dẫn các các Đồn Biên phòng thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển; phòng chống tội phạm...

Mạnh Toàn Giang