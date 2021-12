Tổ đại biểu tại các địa phương góp ý nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh

Chiều 10/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII bầu tại các địa phương tiến hành thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.

Chiều 10/12/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Sơn đã tổ chức thảo luận về các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng dự.

Tại cuộc thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp lần này đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, các căn cứ pháp lý liên quan, có tính cấp thiết, ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển KT - XH và đời sống người dân.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, cần tiếp tục hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát triển trồng chè, hỗ trợ xi măng để mở rộng, duy tu các tuyến đường giao thông nông thôn, hỗ trợ tích tụ ruộng đất từ 30 ha xuống 20 ha đối với các huyện miền núi để dễ triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ, góp ý để đưa ra được các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn sát thực tế...

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho ý kiến hỗ trợ đầu tư máy nước sạch cho hộ nghèo, cận nghèo tại các vùng chưa có nhà máy nước tập trung; đặc biệt có chính sách hỗ trợ cho các thị trấn xây dựng đô thị văn minh; tăng biên chế cho giáo viên mầm non và bậc tiểu học…

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ phát biểu tại buổi thảo luận.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Hương Sơn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến mà các đại biểu quan tâm. Các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu và làm rõ những nội dung kiện nghị để tổ tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chiều 10/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân tổ chức phiên thảo luận trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải; Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga; Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông cùng dự.

Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sẽ thông qua 23 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại phiên thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân cơ bản đồng tình cao với các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Đại biểu cho rằng, một số nội nội dung cần được điều chỉnh, bổ sung phù hợp hơn.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Nghi Xuân Đinh Văn Nam: Nên xem xét để có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Cụ thể, là mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm đối với 1 tổ chức tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản ven bờ 50 triệu đồng là quá thấp. Bởi, đây là tổ chức hoạt động rất hiệu quả trong việc phát hiện, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ xua đuổi tàu giã cào đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh.

Trong lĩnh vực xây dựng NTM, nhiều đại biểu cho rằng cần tăng thêm tỷ lệ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đặc biệt cho phép Nghi Xuân được hưởng cơ chế đặc thù để tạo nguồn lực phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng: Đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù hỗ trợ Nghi Xuân vì huyện đang phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu về văn hoá, gắn với phát triển du lịch và trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

Bên cạnh việc đề xuất tăng mức hỗ trợ kinh phí thảm nhựa các tuyến đường giao thông, nhiều ý kiến cho rằng số lượng lao động bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng việc ban hành chính sách hỗ trợ thiếu kịp thời.

Một số đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung thêm một số vị trí việc làm, phân cấp cho các địa phương tự tuyển dụng các vị trí việc làm theo kế hoạch, đề án đã phê duyệt. Nâng mức hỗ trợ đối với nhiệm vụ xét nghiệm COVID-19; hạ tầng thông tin cơ sở…

Kết thúc buổi thảo luận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải tiếp thu và đánh giá cao nội dung các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu sẽ được tổ tổng hợp để gửi lên cấp trên, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Chiều 10/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ đã tiến hành thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu thống nhất với các nội dung, dự thảo các nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp sắp tới đồng thời góp ý vào một số dự thảo nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025; chính sách thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh, các đại biểu đề xuất tỉnh tiếp tục nghiên cứu và quan tâm có các chính sách đầu tư phù hợp; đề nghị tiếp tục hỗ trợ xi măng đầu tư đường bê tông phục hồi mặt đường thảm nhựa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ Bùi Ngọc Nhật phát biểu thảo luận tại buổi thảo luận.

Đại biểu cũng góp ý về dự thảo ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2022-2025. Đối với chỉ tiêu phát triển nông nghiệp theo như dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thì đến cuối năm 2025 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 130 triệu/ha/năm. Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện Đức Thọ giá trị bình quân sản xuất nông nghiệp chỉ mới đạt 90 triệu/ha/năm, như vậy, đề xuất HĐND tỉnh nên nghiên cứu để giảm diện tích trồng lúa xuống, tăng diện tích trồng các cây công nghiệp khác.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ thông qua 23 tờ trình, Nghị quyết, đề án quan trọng có tác động lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội của Nhân dân. Bởi vậy, các đại biểu cần chuẩn bị các nội dung góp ý chu đáo, sát với thực tiễn và mang tính khả thi cao để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ tiếp thu đầy đủ các ý kiến và giải trình rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu sẽ được tổ tổng hợp để gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà trong chiều 10/12 có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự.

Xung quanh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025, đại biểu góp ý, cần mở rộng nhiều nhóm đối tượng trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt, cần tập trung vào các nhóm đối tượng hiện nay đang thiếu hụt và cần phát triển.

Đại biểu nêu, đến ngày 31/12/2021, Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 sẽ hết hiệu lực, vì vậy, đề xuất HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết đến năm 2025 để tiếp tục thực hiện, giải quyết dứt điểm số cán bộ, công chức dôi dư khi sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trưởng phòng NN&PTNT Lê Văn Thuận góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu đề nghị cần điều chỉnh tiêu đề và một số quy định của nghị quyết để phù hợp với quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết để có cơ sở áp dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022.

Đối với chính sách chuyển đổi số trong nông nghiệp và chương trình OCOP, đây là định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp giai đoạn 2022 – 2025 gắn xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, vì vậy, cần quy định cụ thể và có chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh quá trình thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa đề nghị tỉnh có chính sách bố trí biên chế giáo viên cho các nhóm trẻ dưới 3 tuổi; điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng huyện NTM có sự tương xứng, phù hợp giữa Thạch Hà với các địa phương khác.

Đại biểu kiến nghị cần bổ sung chỉ tiêu về giáo dục vào Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Bên cạnh đó, đại biểu nêu thực tế, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ huy động nhà trẻ tại các trường, nhóm lớp ngoài công lập trên toàn tỉnh mới đạt 9.4%, vì vậy, đề xuất HĐND tỉnh cần có chính sách phù hợp.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm xung quanh các dự thảo nghị quyết.

Kết thúc buổi thảo luận, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao nội dung trao đổi của đại biểu.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt trao đổi tại buổi thảo luận.

Các ý kiến, đề xuất đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận tổ sẽ được tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện để bổ sung vào dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh vào kỳ họp sắp tới.

Chiều 10/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang tổ chức phiên thảo luận trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì buổi thảo luận.

Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, các đại biểu đề nghị, đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần thống nhất thực hiện đúng theo quy định tại điều 8, Thông tư 09/BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thọ: Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất cam cần có hợp đồng liên kết theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP để nâng cao giá trị kinh tế, bền vững đầu ra cho các nhà vườn.

Trong chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn cần bổ sung chính sách chứng nhận cam hữu cơ; đối với chính sách hỗ trợ sản xuất cam cần có hợp đồng liên kết theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP để nâng cao giá trị kinh tế, bền vững đầu ra cho các nhà vườn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Các đại biểu Vũ Quang đã thẳng thắn góp ý, tranh luận với tổ đại biểu HĐND tỉnh, từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đại biểu đề nghị tỉnh xem xét, bổ sung chính sách hỗ trợ xây dựng các điểm sinh thái trải nghiệm gắn với du lịch nông thôn mới (có thể là cụm dân cư sinh thái, văn minh, điểm trải nghiệm sản xuất...); cần bổ sung hoặc ban hành chính sách riêng hỗ trợ xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện tiêu chí huyện NTM, tỉnh NTM.

Kết thúc buổi thảo luận, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân tiếp thu và đánh giá cao nội dung các ý kiến của đại biểu. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp để gửi lên cấp trên, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc đã tiến hành thảo luận tổ trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp.

Thảo luận các nội dung trong dự thảo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022, các đại biểu cho rằng: Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, tỉnh cần tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược về trên địa bàn; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cần góp ý điều chỉnh lại một số nội dung về vấn đề thu ngân sách; chính sách cho hộ nghèo theo chuẩn mới...

Góp ý về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022- 2025, các đại biểu cho rằng cần ưu tiên hỗ trợ việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để thực hiện hiệu quả chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng mẫu lớn; duy trì các cơ chế chính sách trong xây dựng NTM, nhất là xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao.

Đối với chính sách hỗ trợ lĩnh vực kinh tế tập thể, cần tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ các hợp tác xã có sản phẩm tham gia chương trình “ mỗi xã một sản phẩm”...

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong -Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.

Kết thúc buổi thảo luận, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu vào dự thảo các báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp. Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc tiếp thu và sẽ tổng hợp đầy đủ để phản ánh lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Nhóm PV