Tám cặp đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 gồm: An Giang - Viettel; Sông Lam Nghệ An - Bà Rịa Vũng Tàu; Than Quảng Ninh - Nam Định; TP Hồ Chí Minh - SHB Đà Nẵng; Becamex Bình Dương - Thanh Hóa; Cần Thơ - Bình Phước; Hà Nội FC - Đồng Tháp; Quảng Nam - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.