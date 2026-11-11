Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026

Đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 11/11, đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2026 và các dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh tới 47 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp ở điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh tới 47 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, lũy kế giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/11 là 106,572 tỷ đồng, đạt 43,5% kế hoạch. Trong đó, giải ngân của đơn vị cấp tỉnh đạt 70,863 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch; giải ngân của khối xã đạt 35,709 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch.

Đồng chí Đặng Trần Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, rà soát từng nhiệm vụ, dự án, chủ động điều chỉnh kinh phí đối với các nội dung không còn nhu cầu hoặc không có khả năng thực hiện; đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu.

Dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, tiến độ giải ngân nhìn chung còn chậm; tỷ lệ giải ngân giữa các chương trình, nguồn vốn và các đơn vị, địa phương chưa đồng đều...

Bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Đối với các dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện, lũy kế giải ngân tới nay là 404,953 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 61%. Trong năm 2026, ban đã triển khai thi công và thực hiện quyết toán hoàn thành với tổng số 29 dự án; trong đó, 14 dự án đang trong giai đoạn bàn giao, quyết toán, 15 dự án đang trong giai đoạn thi công. Đồng thời, ban cũng xúc tiến đầu tư thành công 8 dự án.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã tập trung phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG chưa đạt như kế hoạch đề ra; đồng thời bàn các giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025 kéo dài sang năm 2026, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn được giao; rà soát cụ thể từng nhiệm vụ, dự án, xác định khối lượng đã thực hiện, số kinh phí đã giải ngân, dự kiến giải ngân đến cuối năm 2026 và số kinh phí không có khả năng giải ngân.

Đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Với nguồn vốn năm 2026 đã được tỉnh phân bổ, cần tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch; chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng, hoàn thiện phương án, dự toán, thủ tục lựa chọn nhà thầu và các điều kiện thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, đối tượng và quy định hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung thuộc chương trình; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đối tượng thụ hưởng, nội dung hỗ trợ và điều kiện tổ chức thực hiện để hướng dẫn, tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cần đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án theo tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay sau khi có khối lượng hoàn thành; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện thanh toán, hoàn ứng kịp thời, đúng quy định.