Chiêm ngưỡng hang đá Bê-lem “khổng lồ” từ hàng ngàn cây tre ở Hà Tĩnh

Chào đón lễ Giáng sinh 2020, các giáo dân tại giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đã dựng một hang đá đặc biệt từ hàng ngàn cây tre.

Những ngày này, người dân ở các giáo phận, giáo xứ đang háo hức chào đón một mùa Giáng sinh may mắn, an lành, hạnh phúc. Sự xuất hiện của hang đá tuyệt đẹp tại giáo xứ An Nhiên càng làm cho lễ Noel thêm trọn vẹn, ý nghĩa.

Được đánh giá là hang đá lớn nhất Hà Tĩnh mùa Giáng sinh năm nay, hang đá Bê-lem tại đây có chiều cao hơn 22m, chiều dài hơn 220m, được các giáo dân xây dựng hết sức công phu từ hàng ngàn cây tre, mét và bao xi măng. Hang đá này được tạo nên từ sự đóng góp ý tưởng của các giáo dân giáo xứ An Nhiên.

Bên ngoài hang đá là những tiểu cảnh được thiết kế, xây dựng kỳ công. Một trong những tiểu cảnh hấp dẫn khách tham quan chính là gia đình Nadarét.

Những hoạt động thường nhật như quay sợi, kéo gỗ... của gia đình Nadarét được mô phỏng giống cảnh thật.

Các hình nộm được giáo dân giáo xứ An Nhiên thiết kế sống động với những cử chỉ, động tác. Xen lẫn là âm thanh của đàn gia súc càng khiến người xem không khỏi bất ngờ và thích thú.

Một chú lạc đà đang được người dân gấp rút hoàn thiện.

Bên ngoài, những dãy đèn thắp sáng cũng được người dân thiết kế bắt mắt, công phu tạo cho hang trá khung cảnh lung linh, rực sáng khi về đêm.

Theo các giáo dân ở đây, hang đá Bê-lem là một không gian đặc biệt, vừa sử thi vừa hiện đại; vừa kì bí chuyển tải thông điệp ẩn sâu, vừa phản ánh cuộc sống thực tế, sinh hoạt đời thường của người dân.

Dưới chân hang đá, một phong cảnh rất dân dã, rất Việt Nam được dựng nên bởi các bàn tay tài hoa.

Lối vào hang đá gây ấn tượng với khách tham quan.

Lối đi lên hang đá cũng được thiết kế quanh co khúc khuỷu, lên thác xuống ghềnh, tạo cảm giác chênh vênh, mạo hiểm nhưng lại vô cùng thú vị.

Qua mỗi đoạn, khách tham quan lại được trải nghiệm những khung cảnh trong kinh thánh.

Ngay trên đỉnh hang đá, người xem sẽ được chiêm ngưỡng không gian của những người sống bằng nghề chăn nuôi du mục và trồng trọt.

Để làm nên hang đá quy mô lớn này, các giáo dân tại đây đã phải chuẩn bị cả năm trời và bắt đầu thi công từ đầu tháng 11. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng mỗi ngày có khoảng 30-40 người thường xuyên túc trực, làm việc hết công suất.

Hang đá Bê-lem là một biểu tượng không thể thiếu trong dịp lễ Giáng sinh. Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ghi lại cho mình những khoảnh khắc đặc biệt tại hang đá.

Một mùa Noel mới đang về trong niềm hân hoan chờ đợi của hàng nghìn bà con giáo dân ở khắp mọi nơi. Ai cũng mừng vui, háo hức đón chào một mùa Giáng sinh 2020 và năm mới 2021 an lành, yêu thương và hạnh phúc.

Tùy Phong