Gần 2 vạn du khách tới đền Bà Hải thực hiện nghiêm công tác phòng dịch

Trong 2 ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, có gần 2 vạn du khách đến thăm viếng tại Khu di tích Đền Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (còn gọi là đền Bà Hải) ở TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tất cả du khách đều thực hiện nghiêm công tác phòng dịch theo hướng dẫn.

Từ ngoài cổng, du khách đã được yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn theo hướng dẫn của BQL khu di tích.

Ông Hoàng Xuân Cương (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết: "Khác với mọi năm, thường đi lễ tại đền Bà Hải gia đình tôi sẽ đi rất đông để vừa kính lễ vừa tham quan nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ có vợ chồng tôi đại diện. Việc thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào khu di tích là rất cần thiết trong thời điểm này, tạo sự yên tâm cho bà con khi tới đây".

Trong khu vực đền cũng được bố trí thêm điểm rửa tay sát khuẩn cho du khách

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và TX Kỳ Anh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BQL Khu di tích Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đã chủ động hướng dẫn phòng dịch, đồng thời thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang đúng quy định và giữ khoảng cách an toàn.

Nhiều năm đi lễ chùa đầu xuân, nhưng đây được xem là năm đặc biệt nhất từ trước tới nay của gia đình ông Hoàng Văn Khải (TP. Hà Tĩnh). Ông Khải chia sẻ: "Bây giờ, cứ ra khỏi nhà là đã đeo khẩu trang nghiêm túc. Đầu năm mới, tôi không chỉ cầu mong gia đình gặp nhiều điều may mắn, an lành mà còn cầu mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để bà con nhân dân được sớm vượt qua khó khăn, an tâm sản xuất, làm việc..."

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh trong 2 ngày nay, dù tại khu tiếp nhận lễ...

... khu ghi công đức...

... khu ghi tấu sớ...

...hay các khu vực bán hàng xung quanh, các bộ phận giúp lễ, tiểu thương cho đến du khách đều thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các địa điểm văn hóa, khu di tích, BQL đã chuẩn bị hơn 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn đặt ở 2 điểm chính và tại các khu vực giúp lễ trong khu di tích. Đơn vị còn phối hợp với lực lượng của Công an TX Kỳ Anh, Công an xã Kỳ Ninh và Trạm Biên phòng cửa khẩu Kỳ Ninh (Đồn Biên phòng Kỳ Khang) tổ chức trực đảm bảo ANTT, thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm công tác phòng dịch. Ông Lê Văn Huân - Phó BQL Khu di tích Đền Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Thu Trang