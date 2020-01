Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa lễ hội

Những năm gần đây, du lịch tâm linh Hà Tĩnh đang ngày càng thu hút du khách thập phương. Chuẩn bị cho mùa lễ hội đầu xuân, ban quản lý (BQL) các khu di tích cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng để đón du khách.

Lễ hội Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười (Ảnh: Giang Nam)

Với đặc điểm vị trí địa lý của mảnh đất “phên dậu”, với bề dày lịch sử văn hóa, Hà Tĩnh có rất nhiều đền, chùa gắn với tên tuổi các danh nhân, tướng công, các vị thánh… cùng những câu chuyện huyền thoại. Nhờ đó, các địa chỉ tâm linh như: Chùa Chân Tiên (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà), đền thờ Dinh đô quan Hoàng Mười (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh), chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc), đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh)… ngày càng thu hút đông đảo du khách.

Được xây dựng từ thế kỷ 13, chùa Chân Tiên (Thịnh Lộc, Lộc Hà) còn giữ được những kiến trúc cổ kính, là địa chỉ viếng thăm của nhiều du khách vào dịp tết và mùa lễ hội vào tháng 3 âm lịch

Cuối năm, dẫu các đền, chùa chưa khai hội nhưng các điểm tâm linh cũng khá đông người đến tạ lễ. Chính vì thế, BQL các đền chùa đều phải sửa soạn chu đáo để đón khách. Không chỉ đầu tư về cơ sở hạ tầng, sơn sửa, trang trí lại khuôn viên, các đền, chùa còn lên kế hoạch, bố trí người phụ trách từng công việc cụ thể. Đồng thời tích cực tuyên truyền để nâng cao ý thức của người đi lễ, đảm bảo một mùa lễ an toàn, văn minh, tiết kiệm.

Là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách, trong năm qua, chùa Chân Tiên đã được đầu tư triển khai nhiều hạng mục để phục vụ du khách. Thay cho con đường bằng bậc đá, đường từ chân núi lên chùa nay đã được làm bằng bê tông, công trình vườn Lộc uyển kể lại sự tích ra đời của Đức Phật bằng nhiều pho tượng… cũng vừa hoàn thành. Hiện nay, bãi đỗ xe cũng đang được gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Thay con đường đi bộ bằng bậc đá, đường lên chùa Chân Tiên đã được làm mới thuận tiện cho khách viếng chùa

Chị Nguyễn Thị Hà, 46 tuổi (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nào cũng vậy, vào cuối năm cũ và đầu năm mới, chúng tôi cũng đều về chùa Chân Tiên để lễ Phật. Mỗi năm chúng tôi lại thấy chùa được đầu tư thêm các hạng mục nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách. Hy vọng, BQL chùa cũng như chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quản lý, tổ chức tốt lễ hội nhằm đảm bảo các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển du lịch cho địa phương”.

Nằm ở phía Nam Hà Tĩnh, đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu từ nhiều năm nay là một điểm du lịch tâm linh được nhiều người trong và ngoài tỉnh tìm đến. Từ đầu tháng chạp đến nay, đền đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách.

Nhiều du khách đến các điểm tâm linh không chỉ cầu bình an mà còn là cách tri ân các bậc tiền nhân

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, một người làm kinh doanh ở TP Vinh (Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đi lễ đền đã hàng chục năm nay. Mỗi lần về đây, chúng tôi đều ôn lại những huyền tích về vị quý phi của vua Trần Duệ Tông (1372-1377). Tấm gương của người phụ nữ tài sắc, thông tuệ và có công trạng lớn trong việc phò vua trị nước an dân bằng việc viết ra bản “Kê minh thập sách” (10 điều cần làm để đất nước hùng mạnh) đã khiến chúng tôi ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Chúng tôi đến đây không chỉ cầu mong bình an mà còn để tri ân một bậc tiền nhân có công xây dựng đất nước”.

Năm nay, ngoài công tác chuẩn bị đón tiếp vào dịp đầu năm và chuẩn bị tổ chức lễ tế giỗ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, BQL đền cũng tích cực tuyên truyền, cắt cử nhân lực hướng dẫn nhằm tạo nên sự văn minh trong việc thực hành các nghi lễ của du khách.

Mới vào giữa tháng chạp nhưng nhiều du khách đã đổ về đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (Kỳ Ninh, T.X Kỳ Anh) để thăm viếng.

Ông Phan Công Đính - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa truyền thông TX Kỳ Anh kiêm Trưởng BQL đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu cho biết: “Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với việc hướng dẫn du khách hạn chế đốt vàng mã, chúng tôi còn chính thức đưa “búp hương 3 cây” vào sử dụng. Đây là loại hương sạch đã được các cơ quan chức năng chứng nhận. Chúng tôi định hướng và khuyến khích, mỗi du khách chỉ sử dụng một búp hương 3 cây cho một lần làm lễ. Đây là ý tưởng nhằm tiết kiệm cho du khách và đảm bảo an toàn phòng cháy cũng như bảo vệ môi trường cho di tích”.

Để tiết kiệm cho du khách và đảm bảo an toàn phòng cháy cũng như môi trường, BQL Khu di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) tiếp tục đưa vào sử dụng búp hương 3 cây vào dịp tết này

Tết cận kề, mùa xuân đang trở về trong sự náo nức, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã và đang tích cực sửa soạn cho một mùa lễ hội vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa mang đậm hơi thở thời đại. Các hạng mục đang thi công dang dở như: Nhà làm lễ ở đền Dinh đô quan Hoàng Mười; quảng trường, phòng bán vé, dịch vụ xe điện ở chùa Hương Tích… đều đang gấp rút hoàn thành nhằm sớm phục vụ du khách.

Ngoài đường xe điện đã hoàn thành, hiện tại nhiều hạng mục khác ở chùa Hương Tích đang được hoàn thiện kịp phục vụ du khách trong mùa lễ hội sắp tới.

Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, BQL các di tích và sự tôn kính dành cho các bậc tiền nhân của hậu thế, các địa chỉ tâm linh gắn với lễ hội đầu xuân sẽ phát huy được những giá trị văn hoá truyền thống trong đời sống hiện đại.

Du lịch tâm linh là điểm nhấn trong hoạt động du lịch của huyện trong năm Canh Tý 2020. Hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo bằng văn bản và thực hiện triển khai công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đến các địa phương. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, đảm bảo tình hình an ninh trật tự… chúng tôi còn quán triệt tinh thần chủ đạo tổ chức mùa lễ hội năm nay là tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí… Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc

Tin liên quan: 7,5 triệu đô “thay áo” Khu du lịch chùa Hương Tích - Hà Tĩnh Tiểu dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch chùa Hương Tích” đang gấp rút hoàn thành các hạng mục để đưa vào sử dụng đầu năm 2020, hứa hẹn sẽ đưa địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của Hà Tĩnh lên một tầm cao mới

Đặc sắc lễ hội Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười ở thị xã Hồng Lĩnh Chiều 3/11, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và UBND thị xã Hồng Lĩnh long trọng tổ chức lễ hội Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười; tổng kết, trao thưởng Liên hoan thực hành nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng năm 2019.

Thiên Vỹ