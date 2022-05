Lễ hội khinh khí cầu tại Hà Tĩnh sẽ có những hoạt động hấp dẫn nào?

Hoạt động trình diễn bay khinh khí cầu tại huyện Vũ Quang chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 sẽ bao gồm các hoạt động hấp dẫn, mới lạ.

Khu vực bay khinh khí cầu sẽ được trình diễn tại đập chính công trình thủy lợi Ngàn Trươi (Trong ảnh: Khinh khí cầu minh họa)

Theo đó, tối ngày 6/5/2022 sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng khinh khí cầu tại khu vực đập dâng, thị trấn Vũ Quang để phục vụ Nhân dân và du khách.

Ngày 7/5/2022: Buổi sáng là lễ khai mạc chính thức bay khinh khí cầu tại đập chính hồ thủy lợi Ngàn Trươi và bay khinh khí cầu.

Buổi tối diễn ra chương trình giao lưu “Sao La với nhân dân huyện Vũ Quang” và bay khinh khí cầu.

Trước đó, sau khi xem xét đề nghị của Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng về việc xin phép trình diễn bay khinh khí cầu tại huyện Vũ Quang hưởng ứng chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 (được Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép bay); đề xuất xin chủ trương phối hợp tổ chức các hoạt động trình diễn bay khinh khí cầu của UBND huyện Vũ Quang tại Văn bản số 481/UBND ngày 26/4/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý về chủ trương này.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng thực hiện đúng các quy định về: phương tiện bay, khu vực bay, thời gian bay được cấp phép của Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.

UBND tỉnh giao huyện Vũ Quang chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan và Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng, căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tế trên địa bàn để chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan và tổ chức thực hiện trình diễn bay khinh khí cầu đảm bảo an ninh, an toàn, mục đích, yêu cầu, hiệu quả.

Thị trấn Vũ Quang. Ảnh: Thanh Hải

Đến thời điểm hiện tại, huyện Vũ Quang đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị trình diễn bay khinh khí cầu hưởng ứng chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31.

Khu vực bay khinh khí cầu sẽ được trình diễn tại đập chính công trình thủy lợi Ngàn Trươi và tại sân vận động huyện Vũ Quang. Điểm còn lại là tại bờ hồ đập dâng (thị trấn Vũ Quang).

Sơn Hà