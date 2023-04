Nhiều hoạt động hấp dẫn chờ đón du khách về với Lộc Hà

Hiện nay, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón mùa du lịch biển mới với quyết tâm thu hút được đông đảo du khách và đảm bảo an ninh, an toàn, để lại nhiều dấu ấn đẹp.

Hàng vạn du khách đã đến với biển Lộc Hà trong mùa du lịch năm 2022.

Lộc Hà là huyện có nhiều lợi thế về du lịch biển với đường bờ biển dài 12 km, có bãi tắm Xuân Hải được đánh giá là đẹp, thoải, trong xanh và an toàn. Về với Lộc Hà trong mùa du lịch biển, du khách được thưởng thức những món hải sản tươi ngon, mang đậm phong vị của quê biển Lộc Hà như mực nháy, tôm he, tôm hùm, cua biển, cá mú, nộm sứa...

Ngoài ra, về với biển Lộc Hà trong những ngày hè, du khách thập phương có thể đi vãn cảnh chùa, dâng hương, tham gia các lễ hội văn hóa mang đậm màu sắc tâm linh và được chiêm ngưỡng những “vùng quê đáng sống”, những điểm “check in” đẹp.

Những con đường lớn thênh thang đang chào đón du khách về với biển Lộc Hà.

Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Phương Loan thông tin: “Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị khá đầy đủ để đón chào mùa du lịch biển năm 2023. Năm nay, huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi động, giàu màu sắc để thu hút du khách thập phương và bà con nhân dân trong vùng.

Đáng chú ý nhất là: lễ hội chùa Chân Tiên ở Thịnh Lộc (20 - 24/4), lễ hội chùa Kim Dung ở thị trấn Lộc Hà (ngày 3 - 4/5), chương trình nghệ thuật “Sắc màu của biển” (tối 21/4), Hội thi ẩm thực “Hương Biển” kết hợp hội chợ đêm và lễ hội bia (ngày 22/4)...”.

Công nhân sơn sửa, chỉnh trang các trục đường chính đón chào du khách.

“Để thu hút du khách gần xa, đầu mùa du lịch, huyện Lộc Hà cũng sẽ liên tục tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể thao ngay gần khu vực bãi biển Xuân Hải như: hội thi “Phụ nữ duyên dáng, thanh lịch” (ngày 20 - 21/4), giải bóng chuyền nam (từ ngày 20 - 24/4), giải cà kheo bãi biển (ngày 22/4), trưng bày sản phẩm OCOP (ngày 21 - 22/4), hội thi thả diều sáo (ngày 5/5), hội thi “Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động toàn huyện” lần thứ II (ngày 19/5) cùng nhiều hoạt động sôi động khác” - chị Nguyễn Thị Phương Loan cho biết thêm.

Các lực lượng chức năng làm việc, kiểm tra, ký kết về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với chủ các nhà hàng kinh doanh hải sản.

Để hướng tới mỗi ngày đón 5.000 - 6.000 lượt khách (các ngày cuối tuần, nghỉ lễ 8.000 - 9.000 lượt khách), công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bãi biển và các điểm công cộng thu hút nhiều du khách đã lực lượng chức năng huyện Lộc Hà triển khai đồng bộ.

Các lực lượng như công an, biên phòng, dân quân... đều đã xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phòng ngừa các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Lực lượng công an và biên phòng tuần tra, kiểm tra các địa bàn giáp ranh và những nơi có nguy cơ mất an ninh, an toàn cao.

Công tác đảm bảo lưu thông, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn trên các tuyến đường huyết mạch cũng đang được lực lượng CSGT tăng cường. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn và du khách, lực lượng CSCG huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, xử lý vi phạm trên các trục đường, nhất là đường đê ven biển, quốc lộ ven biển, đại lộ Bằng Sơn, quốc lộ 281, quốc lộ 15B, đường tỉnh 547...

Ngoài ra, CSGT huyện Lộc Hà cũng phối hợp với chính quyền các địa phương, công an các xã xử lý nghiêm các tụ điểm phức tạp lấn chiếm hành lang ATGT họp chợ, buôn bán hàng rong, mở nhà hàng, tập kết vật liệu và các hành vi gây mất an toàn khác.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hoàn - Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Hà cho biết: “Thời gian cao điểm sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung cao cho việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực này tại các nút giao thông, điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm, ngày cao điểm có lưu lượng lớn người, phương tiện qua lại địa bàn.

Chúng tôi cũng đã sẵn sàng nhân lực, phương tiện, phương án để xử lý kịp thời các vụ tai nạn, khắc phục các điểm ùn tắc, đảm bảo cho các tuyến đường luôn thông suốt”.

Cán bộ thị trấn Lộc Hà kiểm tra hệ thống chòi canh an toàn trên bãi biển.

Hiện nay, các địa phương ở Lộc Hà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phần việc cho mùa du lịch biển, nhất là thị trấn Lộc Hà, các xã Thịnh Lộc, Thạch Kim...

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Nguyễn Văn Thiều cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức làm việc với các nhà hàng, ki-ốt kinh doanh trên bờ kè, bãi biển, yêu cầu bà con chỉnh trang hàng quán, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh, làm biển niêm yết giá công khai. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, bổ sung, sửa chữa các biển bảng báo hiệu an toàn, chòi canh, cắm cọc tiêu giới hạn vùng biển an toàn và thành lập Đội cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra”.

Biển Lộc Hà những ngày đầu nắng nóng.

Các hộ kinh doanh tại khu vực bãi tắm cũng đã sẵn sàng cho mùa kinh doanh mới. Chị Trần Thị Duân (chủ nhà hàng Hòa Duân) cho biết: “Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng nóng nên đã có khách du lịch ra biển. Những ngày đầu hè này, mỗi ngày nhà hàng đón 60 - 100 thực khách và đang có dấu hiệu ngày một đông.

Để phục vụ khách hàng và đảm bảo hoạt động kinh doanh, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng tu sửa hàng quán, mua sắm thêm đồ dùng và lắp đặt đầy đủ hệ thống phòng chống cháy nổ, biển bảng, thực đơn, giá cả. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã hợp đồng với các đầu mối cung cấp hải sản tươi sống để đủ nguồn hàng tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý... nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất”.

Tiến Phúc