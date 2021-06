Doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh trong phòng, chống dịch Covid-19

Công tác phòng chống dịch bệnh đang bước vào giai đoạn cấp bách, khó khăn, nên sự chia sẻ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước đối với Hà Tĩnh là hết sức đáng quý.

Chiều 8/6, tại văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh, Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ chính quyền và người dân Hà Tĩnh phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng ngày, Công ty An Việt Phát (TX Kỳ Anh) đã hỗ trợ các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà, Công an huyện Thạch Hà với tổng số tiền 1 tỷ đồng để mua các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (Cẩm Xuyên) đã hỗ trợ 200 triệu đồng; Công ty CP D&N Group (Cẩm Xuyên) hỗ trợ 500 triệu đồng và 1 triệu khẩu trang để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp luôn quan tâm hỗ trợ Hà Tĩnh phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả lũ lụt, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho người dân...

Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đã góp phần giúp tỉnh giảm bớt khó khăn, có thêm nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch nói riêng, an sinh xã hội nói chung.

Đến nay, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng và hiện vật quy đổi thành tiền trị giá hơn 300 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh.

P.V