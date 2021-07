Người dân miền Nam xúc động đón nhận hàng hóa hỗ trợ từ Hà Tĩnh

Hơn 1.200 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm do người dân Hà Tĩnh đóng góp nhiều ngày qua đã và đang được bà con các tỉnh miền Nam đón nhận đầy trân trọng, xúc động.

Từ ngày 17/7 đến nay, những chuyến hàng chở nặng ân tình của người dân Hà Tĩnh lần lượt cập bến các tỉnh miền Nam. Hàng hóa được kết nối qua kênh chính là Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để kịp thời đưa đến tận tay người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đến nay, 31/33 chuyến xe chở hàng hóa của người dân Hà Tĩnh ủng hộ các tỉnh miền Nam đã cập bến.

Ngoài ra, sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban MTTQ các tỉnh phía Nam và nguyện vọng từ Hội đồng hương một số huyện của Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã linh hoạt hơn trong phân phối hàng hóa hỗ trợ.

Nông sản do người dân Hà Tĩnh quyên góp gửi vào TP Hồ Chí Minh đang được trao tới các quận: Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận và huyện Củ Chi.

Đã có 10 xe hàng (tương đương hơn 300 tấn) được phân phối về người dân thông qua kênh Hội đồng hương các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và 3 xe hàng (tương đương hơn 100 tấn) thông qua các nhóm tình nguyện uy tín, có đông đảo tình nguyện viên để phân phát đến bà con.

Việc phân bổ hàng qua các nhóm tình nguyện, hội đồng hương đều có sự phối hợp, giám sát từ MTTQ và đoàn thể các địa phương; sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp.

Chỉ sau 4 ngày kêu gọi (16/7 - 20/7), đến chiều 21/7, qua tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, tổng số lượng hàng hóa mà Nhân dân Hà Tĩnh quyên góp được hơn 1.200 tấn, trị giá 16,83 tỷ đồng. Cụ thể: 614,4 tấn gạo; 459,3 tấn củ, quả; 9.940 quả trứng, 7.724 lít dầu ăn, 10.147 lít nước mắm, 23.220 thùng mì tôm, 14.425 hộp cá khô trộn lạc, 21,3 tấn lạc, 3.448 hộp muối vừng, 2.504 kg miến; 12,2 tấn chanh; 5.486 hộp nhút mít, dưa muối. Tổng số hàng hóa được vận chuyển bằng 33 chuyến xe container vào các tỉnh miền Nam, trong đó, đến ngày 24/7 đã có 31 chuyến cập bến, 2 chuyến xe cuối cùng dự kiến cập bến sáng mai (25/7).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cho biết: “Hàng hóa bà con Hà Tĩnh gửi vào phần lớn là nông sản, vì vậy, phân phát sớm ngày nào hay ngày đó, để bà con có thể tiếp nhận hỗ trợ lúc cần kíp nhất cũng như hạn chế tối đa việc hư hỏng. Sau khi thảo luận, trao đổi ý kiến, MTTQ tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị liên quan linh hoạt vận chuyển, phân phối một số xe hàng trong tổng số hơn 1.200 tấn qua hội đồng hương, nhóm tình nguyện nhằm kịp thời hỗ trợ người nghèo, người ở trong khu vực phong tỏa, cách ly không thể ra ngoài... Đây cũng là cách làm nhằm góp phần giảm tải cho Ủy ban MTTQ các tỉnh phía Nam, bởi một lúc lượng hàng hóa dồn về nhiều trong khi đó nhân lực còn mỏng, diễn biến dịch ngày càng căng thẳng.”

Hàng hóa người dân Hà Tĩnh hỗ trợ được mang đến tận nơi trao tặng mái ấm hướng thiện trên địa bàn Quận 6.

Là một trong những địa phương tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ lớn nhất từ người dân Hà Tĩnh, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuyển hàng hóa đến tay người nhận.

Theo thông tin từ đại diện lãnh đạo Ban Phong trào - Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi có xe hàng đến, đơn vị đều tổ chức vận chuyển đến 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn ở trong khu phong tỏa, khu bị cách ly, những người chưa được hỗ trợ (theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND). Nguồn hàng cũng được hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch như thanh niên xung phong, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Bộ đội Biên phòng.

Các lực lượng tập trung phân phối hàng hóa.

Anh Nguyễn Thái Bình - Phó trưởng Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Tổng số hàng hóa Hà Tĩnh gửi qua kênh Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh là 20 container (mỗi xe khoảng 30 - 35 tấn hàng), trong đó chúng tôi đã tiếp nhận 18 container, còn 2 container dự kiến tiếp nhận vào sáng mai 25/7.

Các xe hàng sau khi cập bến được phân phối đến các quận, huyện, TP Thủ Đức và thông qua Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thành phố tiếp tục phân phối xuống phường, xã. Hàng hóa chủ yếu là củ quả, nông sản nên chúng tôi luôn xác định phải nhanh chóng chuyển xuống bà con”.

Chính quyền và người dân TP Hồ Chí Minh đón nhận tấm lòng của bà con Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các hội đồng hương, nhóm tình nguyện được phân bổ hàng hóa cũng nhanh chóng đóng gói các mặt hàng để kịp thời gửi đến tận tay bà con.

Chị Nguyễn Thị Hà - thành viên Hội đồng hương huyện Hương Sơn tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Tại thành phố rất nhiều khu vực phong tỏa, vì vậy, để có lực lượng hỗ trợ đưa hàng đến tận người dân cũng rất khó khăn. Song, với những nỗ lực các tình nguyện viên, tinh thần trách nhiệm người con quê hương, tất cả chúng tôi đều dốc sức, dốc lòng để có thể gửi gắm món quà đến tay bà con khó khăn một cách nhanh nhất. Chúng tôi cẩn thận từng chút một để không làm rơi, hỏng hàng hóa, bởi đó là tâm sức của đồng bào”.

Đón nhận tình cảm từ quê nhà, chị Phạm Hương hiện đang sinh sống tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Tôi đã được nhận món quà từ sự đóng góp của bà con quê hương gửi vào. Cảm ơn tình cảm yêu thương, sẻ chia của quê nhà. Chúng tôi ở trong này sẽ cố gắng để vượt qua đợt dịch này”.

Tình nguyện viên trao quà ủng hộ của người dân Hà Tĩnh cho ông Nguyễn Văn Ba.

Ân tình người Hà Tĩnh còn được những người dân các tỉnh miền Nam đón nhận đầy trân trọng. Ông Nguyễn Văn Ba (ở trọ tại phường Phước Long B, quận 9, thành phố Thủ Đức) xúc động: “Tôi từ tỉnh An Giang lên TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ, nhưng do dịch bệnh, đã hơn tháng nay thất nghiệp, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Lúc khốn khó này, tôi may mắn được nhận phần quà hỗ trợ từ người dân Hà Tĩnh gửi vào. Nhận những sản vật đầy nghĩa tình ấm áp của bà con nông dân tôi thực sự thấy ấm áp và xúc động”.

Đồng lòng cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam chống dịch, thời gian qua, cùng với việc kêu gọi Nhân dân toàn tỉnh đóng góp lương thực, nông sản ủng hộ, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực hướng vào người dân tâm dịch như: Tỉnh trao 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh; cử 31 y, bác sỹ vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch; thành lập đoàn công tác vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với hội đồng hương tổ chức cho 742 công dân (đợt 1) gặp hoàn cảnh khó khăn về quê tránh dịch.

Tin rằng, với sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia của đồng bào cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, người dân các tỉnh miền Nam sẽ được tiếp thêm động lực to lớn, sớm vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống.

Trong quá trình kêu gọi ủng hộ, đóng gói, vận chuyển hàng hóa, ban đầu có một số lúng túng, nhưng sau đó đã được bổ cứu kịp thời. Đến nay, hàng hóa người dân Hà Tĩnh hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19 đã, đang được trao kịp thời, đúng người và nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân cũng như chính quyền địa phương. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, đáp lại những tình cảm, trách nhiệm của người dân miền Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng những khi Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân

Hà Linh