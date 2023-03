Sôi nổi Ngày Đoàn viên cấp tỉnh năm 2023 của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Nằm trong chuỗi các hoạt động cao điểm hưởng ứng Tháng Thanh niên, Ngày Đoàn viên là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh cùng ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của tổ chức, khơi dậy niềm vinh dự và tự hào, bồi đắp thêm nhiệt huyết và trách nhiệm của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn và huyện Đức Thọ phối hợp tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh năm 2023. Cùng tham dự chương trình có Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Trần Văn Đông. Về phía Hà Tĩnh có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương cùng hơn 400 thanh niên công nhân tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Văn nghệ chào mừng.

Những kết quả đạt được của công tác Đoàn, Hội toàn tỉnh trong năm 2022 được tái hiện qua tiểu phẩm “Táo Thanh niên”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Cẩm Thạch khẳng định: chương trình Ngày Đoàn viên được tổ chức với mục đích hướng trọng tâm về nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn; là giải pháp quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp nhằm củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống; tạo không gian mở, sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút mạnh mẽ lực lượng đoàn viên, thanh niên vào tổ chức.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Cẩm Thạch phát biểu tại chương trình.

Thông qua hoạt động Ngày Đoàn viên, tuổi trẻ Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành và toàn xã hội để tổ chức Đoàn và thanh niên lao động được xây dựng, củng cố tổ chức.

Qua đó, tạo điều kiện phát triển, thành lập các tổ chức Đoàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để ĐVTN được tham gia sinh hoạt, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, huyện Đức Thọ đã tuyên dương 12 gương thanh niên công nhân tiêu biểu trên địa bàn toàn huyện. Trong ảnh: Các đại biểu tặng hoa, trao chứng nhận cho 12 công nhân.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc trong Ngày hội thể thao thanh niên công nhân năm 2023.

Ban Tổ chức trao biểu trưng nguồn lực an sinh xã hội cho thanh niên công nhân với tổng trị giá 60 triệu đồng do Công ty TNHH Thanh An, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông và Công ty Honda Phú Tài Đức hỗ trợ.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 40 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 thùng sữa) cho con em thanh niên công nhân vượt khó trong học tập.

Ban Tổ chức trao tặng 60 suất quà (mỗi suất gồm 500 nghìn đồng và 1 thùng sữa) cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và các đại biểu tham gia các hoạt động hưởng ứng như: cắt tóc miễn phí...

...thay dầu nhớt xe máy miễn phí cho thanh niên công nhân...

...hướng dẫn cài đặt định danh điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử cho công nhân.

Bên cạnh đó, thanh niên công nhân cũng được các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Đình Nhất