Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực đồng hành cùng sĩ tử “vượt vũ môn”

35 đội tình nguyện với hơn 1.500 tình nguyện viên tại Hà Tĩnh đang gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động đồng hành, tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ tối đa cho các thi sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Mô hình “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ” phát huy hiệu quả tại kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua.

Sau khi triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi 2022” thành công và để lại nhiều dấu ấn tại kỳ thi vào lớp 10 THPT, mô hình “Một đội hình - nhiều nhiệm vụ” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh duy trì, triển khai cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, các đội hình được bố trí tại 100% điểm thi với phương châm hiệu quả, thiết thực, an toàn, tập trung vào các hoạt động như: phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi và các chốt giao thông quan trọng; cung cấp nước uống miễn phí; huy động nguồn lực, vật lực hỗ trợ hoạt động của các đội tình nguyện và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thí sinh khó khăn trên địa bàn...

ĐVTN huyện Đức Thọ vệ sinh môi trường tại điểm thi.

Trong thời gian thí sinh làm bài thi, các đội tình nguyện kết hợp tuyên truyền các nội dung phù hợp như: tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; tuyên truyền tiết kiệm năng lượng; tuyên truyền phòng chống đuối nước… cho người nhà thí sinh và người dân xung quanh khu vực điểm thi.

Đoàn Trường THPT Cẩm Bình và Đoàn xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) triển khai nhiệm vụ tới các tình nguyện viên.

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Văn Luân cho biết: “Nhằm triển khai các hoạt động một cách hiệu quả, có sự phối hợp ăn ý, đoàn xã và đoàn trường tại các điểm thi trên địa bàn huyện đã họp quán triệt nội dung, phân công công việc cụ thể tới tình nguyện viên. Hiện nay, các đội tình nguyện đã tiến hành ra quân vệ sinh môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội để thí sinh và người nhà có nhu cầu cần hỗ trợ có thể liên lạc với chương trình…”.

Để các hoạt động tiếp sức được tổ chức thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Đoàn đã rà soát nhu cầu hỗ trợ của thí sinh và người nhà thí sinh, trong đó quan tâm đối tượng thí sinh khuyết tật, thí sinh là con em hộ nghèo, mồ côi, bố mẹ đi làm ăn xa, hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong việc ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kỳ thi, tặng sách ôn tập, dụng cụ học tập…

Đoàn trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) tặng quà cho 18 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Huyện đoàn Hương Khê Dương Hạnh Đạt thông tin: “Huyện đoàn đang rà soát, lập danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở các địa bàn xa như xã Hương Lâm, Hương Liên… để có phương án hỗ trợ phù hợp như phương tiện đưa đón, giới thiệu điểm trọ miễn phí tại nhà dân gần khu vực thi... Ngoài ra, trước dự báo thời tiết nắng nóng, đơn vị cũng đã vận động được một số nhà tài trợ mái che, nước uống, quạt miễn phí để góp phần “giảm nhiệt” cho thí sinh và phụ huynh”.

ĐVTN huyện Vũ Quang trao quà cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Nghị lực mùa thi” được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh việc kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, một số đơn vị còn tiến hành thu gom phế liệu, ve chai… để gây quỹ tặng quà. Toàn tỉnh có gần 280 thí sinh khó khăn đã được hỗ trợ với tổng số tiền 120 triệu.

Tỉnh đoàn và Công ty Điện lực Hà Tĩnh trao quà, tài liệu ôn tập và động viên em Nguyễn Thị Luy trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Sự quan tâm, động viên, những phần quà mà tổ chức đoàn và các nhà tài trợ dành cho em thực sự rất đáng quý. Đặc biệt khi được nghe các anh chị thông tin về chính sách hỗ trợ từ Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” của tỉnh, em lại được tiếp thêm động lực để phấn đấu, giành kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới” - em Nguyễn Thị Luy (lớp 12A1, Trường THPT Đồng Lộc) chia sẻ sau khi tiếp nhận món quà từ Tỉnh đoàn và Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tới nay, 35 đội tình nguyện với hơn 1.500 tình nguyện viên tại các điểm thi cơ bản đã hoàn thành các phần việc theo đúng tiến độ trong kế hoạch đề ra, sẵn sàng đồng hành, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, an toàn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã có sự chuẩn bị từ sớm và kỹ càng trong việc đồng hành cùng sĩ tử “vượt vũ môn”. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các đội tình nguyện được quán triệt phát huy tối đa lực lượng tham gia, đảm bảo tất cả thí sinh khó khăn, thí sinh khuyết tật… đều nhận được sự hỗ trợ từ chương trình. Hy vọng, sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng tình nguyện sẽ tiếp thêm động lực cho các thí sinh để vững tin bước vào kỳ thi, đạt kết quả cao nhất. Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

