Vũ Quang tuyên dương 10 lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tổ chức tuyên dương 10 lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân 2021.

Sáng nay (28/4), huyện Vũ Quang phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh - lao động, Tháng Công nhân năm 2021 và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.

Tháng Công nhân được huyện Vũ Quang phát động từ ngày 15/4 - 31/5/2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế lao động 1/5; về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc.

Đặc biệt, hoạt động này cũng nhằm động viên, khích lệ CNVCLĐ toàn huyện lao động hăng say, đoàn kết, sáng tạo, tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, đảm bảo QP- AN...

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2021.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (từ 1 - 31/5/2021) được phát động với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm nâng cao nhận thức sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiệc các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Đoàn viên, người lao động tham dự buổi lễ phát động

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và các công đoàn cơ sở sẽ bám sát chủ đề để có những phương pháp và cách làm phù hợp, đánh giá hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các hoạt động được triển khai với mong muốn mỗi công nhân sẽ tự khẳng định vị trí, vai trò của mình để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, của huyện, nhất là trong phong trào xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh, phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid -19.

Dịp này, huyện Vũ Quang đã tuyên dương 10 công nhân lao động tiêu biểu trong phong trào trong thi đua công nhân lao động tiêu biểu...

... và tặng 10 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Văn Chung