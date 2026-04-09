Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn? 08/04/2026 13:35 Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.

Nuôi dưỡng nhân cách từ những điều giản dị 08/04/2026 11:38 Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Ở Hà Tĩnh, từ gia đình đến nhà trường, những giá trị yêu thương đang được vun đắp cho con trẻ mỗi ngày.

Khám phá vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển Hoành Sơn 08/04/2026 09:01 Dưới chân đèo Ngang, nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có một bãi biển vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Đó là bãi biển Hoành Sơn, thuộc phường Hoành Sơn.

Tài chính thị trường ngày 8/4: Giá dầu lao dốc hơn 10% sau tín hiệu ngừng bắn 08/04/2026 07:49 Giá dầu thế giới giảm sâu khi kỳ vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, chấm dứt đà tăng nóng trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Các bể bơi ở Hà Tĩnh hút khách 08/04/2026 07:26 Hà Tĩnh đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi gần 40 độ C. Để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe, nhiều người dân đã tìm đến các bể bơi trên địa bàn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/4: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 08/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 39 độ C.

Rời công sở - mở hành trình mới 07/04/2026 16:52 Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 14:05 Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm 07/04/2026 12:22 Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tài chính thị trường ngày 7/4: Đề xuất thưởng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử 07/04/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất chính sách khen thưởng người tố giác hành vi bán hàng không lập và giao hóa đơn điện tử. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/4: Nắng nóng gay gắt 07/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/4: Nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt kèm gió Tây Nam hoạt động khá mạnh, nhiệt độ từ 26 - 39 độ C.

Tài chính thị trường ngày 6/4: Yêu cầu báo cáo doanh nghiệp dùng hai sổ sách kế toán 06/04/2026 07:39 Cục Thuế yêu cầu chậm nhất đến ngày 8/4, các nhà cung cấp phần mềm phải gửi toàn bộ danh sách khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán của mình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng 06/04/2026 05:30 Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/4: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng 06/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/4: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nền nhiệt cao, trời khô nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 24 - 37 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ - Hiểu đúng, can thiệp kịp thời 05/04/2026 10:00 Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/4: Toàn tỉnh vào đợt nắng nóng dài ngày 05/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/4: Hà Tĩnh sẽ xảy ra đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt diện rộng và kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C.

Trò chuyện cùng 2 "kình ngư nhí" ghi dấu ấn vàng trên đường đua xanh 04/04/2026 15:24 Với niềm đam mê bơi lội, 2 “kình ngư nhí” Lê Ngọc Minh Trang và Trần Ngọc Minh (THCS Lê Văn Thiêm) đã xuất sắc giành 4 HCV tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/4: Tiếp tục nắng nóng 04/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/4: Do rảnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa nên nắng nóng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn duy trì mức 24 - 34 độ C.

Tài chính thị trường ngày 3/4: Vingroup lên kế hoạch đạt doanh thu kỷ lục 03/04/2026 07:40 Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng năm 2026; trong đó, ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/4: Trời nắng nóng 03/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/4: Đêm nhiều mây, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 23 - 37 độ C.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 02/04/2026 20:06 Chiều 2/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội 02/04/2026 16:48 Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 02/04/2026 15:19 Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai 02/04/2026 11:15 Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.

Tài chính thị trường ngày 2/4: Lãi suất tiết kiệm vượt 9%/năm 02/04/2026 07:45 Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động lên trên 9%/năm ở kỳ hạn dài, phản ánh áp lực thanh khoản và xu hướng tăng chi phí vốn trên thị trường. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/4: Ngày nắng nhẹ 02/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ 23 - 32 độ C.

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống 01/04/2026 20:49 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Hà Tĩnh 01/04/2026 15:40 Trong quý I/2026, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Hà Tĩnh với chỉ số sản xuất tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 01/04/2026 14:00 Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”, Hà Tĩnh đã tăng cường nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Thế hệ trẻ thi đua hướng về kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập 01/04/2026 13:00 Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực thi đua sôi nổi, khẳng định vai trò xung kích trong thời đại mới.

Xem thêm