Bảo đảm quy định phòng dịch, trật tự ATGT ở khu du lịch chùa Hương Tích

Đoàn liên ngành Hà Tĩnh yêu cầu UBND huyện Can Lộc, BQL Khu du lịch chùa Hương Tích cần đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 và an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân.

Sáng 20/1, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông trong Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân tại Khu du lịch chùa Hương Tích, huyện Can Lộc.

Đoàn tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan đến vận chuyển hành khách bằng đường thủy...

...phương tiện và phao cứu sinh...

... và xe điện vận chuyển du khách.

Theo báo cáo của UBND huyện Can Lộc, Khu du lịch chùa Hương Tích hiện có 10 thuyền vận chuyển hành khách do ông Lê Công Hồng ở xã Thiên Lộc (Can Lộc) làm chủ; 5 xe điện của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hồng Lĩnh.

Đến nay, cơ sở hạ tầng dịch vụ, du lịch trong khu du lịch cơ bản đã được hoàn thành.

Trưởng Ban Quản lý Khu di tích chùa Hương Tích Nguyễn Duy Vỵ báo cáo hoạt động vận chuyển du khách bằng thuyền máy, xe điện và công tác chuyển bị cho lễ hội năm 2021.

Qua kiểm tra các điều kiện đảm bảo (thủ tục giấy phép mở bến, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia vận chuyển du khách; bến tàu thuyền, phương tiên tàu thuyền, trang bị cứu sinh; biển chỉ dẫn; biển báo trong khu vực khu du lịch), các thành viên đoàn liên ngành đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: một số biển chỉ dẫn, biển báo, biển cấm phương tiện, phân luồng phương tiện chưa được đầu tư xây dựng, xe điện chưa đăng ký, đăng kiểm…

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng: Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ngành và lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ huyện và chủ phương tiện, chủ xe điện tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho du khách khi đến với lễ hội chùa Hương Tích năm 2021.

Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nguyễn Văn Tân đề nghị UBND huyện Can Lộc, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích tiếp thu những ý kiến của các thành viên đoàn liên ngành, khắc phục những hạn chế; trang bị đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch covid-19.

Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nguyễn Văn Tân: Đề nghị UBND huyện Can Lộc, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích tiếp thu những ý kiến của các thành viên đoàn liên ngành.

Các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các chủ phương tiện tham gia đưa đón khách; đảm bảo an ninh trật tự trong khu di tích. Các đơn vị tham gia khai thác các phương tiện vận chuyển du khách trong khu du lịch cần phải thực hiện đúng quy trình, quy định.

Nam Giang