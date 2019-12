Việt Nam thuộc nhóm thứ 12 nước đón năm mới sớm nhất thế giới

Vào 18h ngày 31/12 (giờ Việt Nam), phần còn lại của New Zealand sẽ chào đón năm mới. Cùng với người dân New Zealand, 5 điểm khác cũng sẽ chính thức chia tay năm 2019 gồm quốc đảo Marshall, quốc đảo Fiji (châu Đại Dương), đảo Phượng Hoàng (Kiribati), Tokelau (New Zealand) và một số vùng của châu Nam Cực. Ảnh: Getty.